Tržnica bo dobila dokončno podobo

27.7.2018 | 15:30

Kočevje - Poleg številnih investicij, ki v tem trenutku potekajo v Kočevju, je tudi investicija občine Kočevje v ureditev tržnice. Z njo bo Tržnica Kočevje, ki bo septembra letos obhajala 4 leta, odkar so jo odprli, dobila svojo dokončno podobo.

V okviru investicije bodo uredili povezavo z Malim trgom pri hostelu Bearlog, dostop za invalide do tržnice, parkirne površine in večnamenski manipulacijski plato, temu pa bosta sledili še ureditev zelenih površin z zasaditvijo dreves in cvetlic ter ureditev nadstrešnice lope za smeti. Z deli na dokončni zunanji ureditvi tržnice, ki kljub delom nemoteno obratuje, naj bi končali v kratkem.

M. L.-S.