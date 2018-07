Jutri nadaljujejo z urejanjem pločnikov na Glavnem trgu

27.7.2018 | 13:30

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Urejanje pločnikov v sklopu prenove mestnega jedra se bo nadaljevalo jutri, so sporočili iz novomeške občine. To bo znova v določeni meri vplivalo na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, ker bo po že opravljeni odstranitvi potekalo betoniranje in ulivanje novih pločnikov.

Predviden odsek tokrat zajema objekte Glavnega trga s hišnimi številkami 10, 11 in 12, do katerih bo v soboto in nedeljo dostop iz trga onemogočen.

M. Ž.