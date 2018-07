Prenavljajo kulturno dvorano

27.7.2018 | 19:00

Med drugim bodo obnovili tudi oder. (Foto: spletna stran občine Sevnica)

Z deli naj bi končali sredi septembra. (Foto: spletna stran občine Sevnica)

Sevnica - Te dni prenavljajo sevniško kulturno dvorano, ki je del kompleksa tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva in jo upravlja Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Investicijo v vrednosti nekaj več kot 50.000 evrov bo pokrila domača občina, z obnovitvenimi deli pa načrtujejo končati do sredine septembra.

Kot piše na spletni strani občine, prenova vključuje celovito sanacijo odra, obnovo talne obloge oziroma parketa in vhodnih vrat v dvorano. Sevniško kulturno dvorano so sicer zadnjič temeljito prenovili leta 2001.

Dvorana premore 156 sedež v parterju in 72 balkonskih sedežev oziroma skupaj 228 sedežev. Ima tudi vse potrebne prostore s sanitarijami, z garderobo, zaodrjem in avlo, tako da je primerna za gledališke igre, lutkovne predstave, koncerte, proslave, seminarje, predavanja in občne zbore, piše na spletni strani zavoda. Dvorana je tudi klimatizirana, ima primerno ozvočenje in razsvetljavo ter omogoča projekcije na veliko platno.

R. N.