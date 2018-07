Domačih delavcev ne bo dovolj; računajo tudi na hrvaške

28.7.2018 | 08:25

Smo v Yaskawini tovarni, ki jo gradijo, bodo zaposlili okoli 250 delavcev, približno toliko pa tudi v njihovi novi tovarni, ki jo nameravajo začeti v Kočevju graditi prihodnje leto. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V Občini Kočevje v zadnjem obdobju beležijo gospodarski vzpon, ki je rezultat tako širitve proizvodnje obstoječih podjetij, kot tudi prihoda novih. Kočevju se v prihodnjih nekaj letih zato obeta gospodarski razcvet, ki bo prinesel preko 750 novih delovnih mest. Do takšnega števila novih delovnih mest bodo sicer prišli postopno, tja do leta 2022, že sedaj pa vedo, da domačega kadra za zadostitev vseh potreb podjetij, predvsem po višje izobraženih in delavcih s posebnimi znanji, ne bo dovolj in da bodo morala podjetja delavce tudi uvažati.

Največ novih delovnih mest v Kočevju bosta prinesli Yaskawini tovarni: tovarna robotov, ki jo že gradijo in bo s poskusno proizvodnjo začela jeseni in tovarna elektromotorjev in elektronskih komponent, ki naj bi jo začeli graditi predvidoma že prihodnje leto. Ob tovarni skupaj naj bi v prihodnjih štirih do petih leti zaposlili do 500 ljudi.

Približno 50 novih delovnih mest si v prihodnjih treh letih obetajo tudi ob širitve podjetja Intersocks, ki bo oktobra zagnalo novo proizvodno linijo, novo linijo in sicer za proizvodnjo melaminskih flisov, pa bo že septembra zagnala tudi Melaminova hčerinska družba SmartMelamine, ki naj bi nato do leta 2020 zaposlila do 50 delavcev. Okoli 50 delavcev bodo potrebovali tudi v podjetju Koles, ki bo v industrijski coni Lik II v Kočevju izdelovalo lesne lepljence, nekoliko manj, okoli 40 ljudi pa bo potreboval tudi Rotis, ki je tudi že kupil zemljišče v industrijski coni Lik II, kjer bosta proizvodne prostore imeli tudi podjetji Grča in Žaga Pogorelc. Grča naj bi že oktobra letos začela graditi novo žagalno linije, ki naj bi prinesla okoli 40 delovnih mest, nove zaposlitve pa obljubljata tudi brata Pogorelc v svojem obratu, ko ga bosta postavila. Nova delovna mesta bosta prinesla tudi širitev Kolektorja, kjer pričakujejo predvidoma 20 dodatnih delovnih mest, 30 ljudi pa bo dobilo delo tudi v novem trgovsko-nakupovalnem centru v Kočevju, ki naj bi ga odprli že v kratkem.

Na Kočevskem so stopnjo brezposelnosti v zadnjem obdobju znižali iz 24 na okoli 16 odstotkov in čeprav je glede na povprečje v Sloveniji še vedno visoka, zaradi velikega števila trajno brezposelnih za potrebe novih podjetij in podjetja, ki širijo proizvodnjo, ne bodo imeli dovolj delovne sile.

Na uradu za delo Kočevje so nam povedali, da so glede na napovedane potrebe delodajalcev na področju Kočevja in Ribnice v okviru programov izobraževanja in usposabljanja v letošnjem letu izvedli že dve skupini usposabljanja za CNC operaterje, z njimi pa bodo nadaljevali tudi v jeseni. Na podlagi spremljanja potreb delodajalcev, izhajajočih iz objav prostih delovnih mest in napovedi zaposlovanja bodo tudi, kot je povedala vodja urada za delo Grosuplje, Ribnica, Kočevje Anita Kovačik, nadaljevali z usposabljanji in izobraževanji v tistih programih, ki bodo dvignili usposobljenost brezposelnih in izboljšali njihovo zaposljivost ter obenem zmanjšali strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter delodajalcem zagotovili čim več ustreznega kadra iz vrst brezposelnih. »Glede na napovedane potrebe na strani delodajalcev pa je pričakovati veliko zaposlitvenih priložnosti tudi za že zaposlene dnevne migrante, ki se na svoja delovna mesta vozijo iz Kočevskega v druge bolj oddaljene kraje,« je povedala in dodala, da bodo v okviru EURES mreže ob prepoznanih povečanih potrebah delodajalcev sodelovali tudi s hrvaškim zavodom za zaposlovanje. Pri tem računajo predvsem na delavce z območja Delnic, pa tudi od drugod s Hrvaške.

M. Leskovšek – Svete