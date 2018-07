Zbil dve osebi, ena je umrla

28.7.2018 | 09:50

Danes ob 00.56 se je na avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom, pri kraju Grmovlje, občina Škocjan zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Voznik kombiniranega vozila je zapeljal v osebi, ki sta stali na cesti ob okvarjenem avtomobilu. Pri tem je ena oseba umrla, ena pa je hudo poškodovana. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali kraj prometne nesreče, usmerjali promet, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, razsvetlili kraj in počistili cestišče. Delavci DARS-a so postavili cestno signalizacijo.

Kot so naknadno sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so ugotovili, da je 33-letni voznik iz Švice vozil osebni avtomobil BMW 330 iz smeri Ljubljane proti

Obrežju. Pri kraju Grmovlje je zaradi poškodovane zadnje pnevmatike

zapeljal na odstavni pas. 33-letni voznik in 46-letni potnik, prav tako iz

Švice, sta se zaradi menjave pnevmatike nahajala ob zadnjem delu

avtomobila, takrat pa je v isti smeri pripeljal voznik tovornega vozila

Peugeot boxer, državljan Hrvaške. Voznik tovornega vozila ni vozil po

sredini prometnega pasu, zato je s prednjim delom vozila trčil v oba moška.

46-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, 33-letnega moškega pa so reševalci odpeljali v bolnišnico. Utrpel je številne hude poškodbe.



V zadnjem tednu dni je bila to, kot sporočajo policisti, na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto že druga prometna nesreča s smrtnim izidom, ki sta jih povzročila voznika tovornih vozil.Policisti zato ponovno pozivajo voznike k previdnosti in doslednemu upoštevanjucestno prometnih pravil. Na vseh cestah naj upoštevajo veljavne omejitve hitrosti, prilagodijo hitrost vožnje (gneča na cesti, stanje vozišča...) in vozijo na primerni varnostni razdalji.

Pomagali onemogli osebi

Včeraj ob 21.57 so v ulici Zgornja Kašča v Semiču gasilci PGD Semič onemoglo osebo, ki je padla v dnevnem prostoru, pomagali dvigniti in jo spravili nazaj na posteljo.

Nevaren mrčes ogrožal otroke

Včeraj ob 20.33 so gasilci PGE Krško posredovali pri vrtcu Pikapolonica pri OŠ Leskovec pri Krškem, občina Krško, kjer je mrčes ogrožal otroke. Gasilci so mrčes, ki se je nahajal v drevesni krošnji, s tehničnim posegom odstranili.

Padlo drevo oviralo promet

Včeraj ob 16.07 je na cesto Novo mesto – Metlika pri prelazu Vahta, občina Metlika, padlo drevo in oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

M. L.-S.