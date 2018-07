Prihaja že 5. Fotopub

28.7.2018 | 15:35

Z otvoritve 2. Fotopuba. (Foto: I.V.)

Novo mesto - Od 30. julija do 4. avgusta bo v Novem mestu potekal že 5. festival Fotopub, ki združuje mednarodne umetnike in kuratorje, katerih prakse so na razpotjih in presečiščih med sodobnimi vizualnimi umetnostmi, novimi mediji in tehnologijo.

Letos bo na Fotopubu predstavljena vrsta novih projektov, ki so bili izvedeni posebej za festival. Gre za projekte, ki na kritičen način vznemirjajo, preizprašujejo in se odzivajo na ustaljene umetniške in družbenopolitične prakse, strukture moči, antagonizme in procese proizvodnje znanja.

V okviru festivala bo organizirana vrsta formalnih in neformalnih dogodkov in sicer: 7 razstav, 3 projekti, večerna predavanja, kuriran glasbeni program in Fotopub Portfolio Review, ki bo v Novo mesto pripeljal uveljavljene umetnike, kuratorje, urednike, založnike, galeriste in direktorje iz mednarodne umetniške scene. Letos bo 25 umetnikov iz 12 držav (Kanade, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Litve, Nizozemske, Slovenije, Ukrajine, Velike Britanije in ZDA) predstavljalo svoje delo izključno v nekonvencionalnih in/ali zapuščenih prostorih v mestnem središču, novomeške ulice pa bodo prizorišče lokacijsko specifičnih instalacij in performansov.

M. L.-S.