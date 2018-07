Javni natečaj za brv Loka – Kandija

28.7.2018 | 16:45

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za brv in kolesarsko pot Loka - Kandija. Gre za povezavo, ki bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije in zalednega šmihelskega območja z ožjim delom mestnega jedra Novega mesta in športno rekreacijskim parkom Loka.

Nagradni sklad natečaja znaša: 5.000 evrov za 1. nagrado, 4.000 za 2. in 3.000 za 3. nagrado, podelili pa bodo tudi tri priznanja po 1.500 evrov. Rok za oddajo natečajnih elaboratov je 12. oktober, do 16. ure ne glede na način dostave na naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Ocenjen finančni okvir investicije znaša 700.000 evrov z DDV, ocenjena vrednost projektne dokumentacije, ki je naročnik ni pripravljen preseči, pa je 55.000 evrov z DDV in je izločitveni kriterij.

M. L.-S.

