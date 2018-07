Zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho

28.7.2018 | 19:50

Ilustrativna slika

Novo mesto - Danes ob 17.02 je na cesti med Otočcem in Paho v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo postavili na cestišče in nudili pomoč reševalcem ter policistom. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so očistili vozišče.

M. L.-S.