Nadaljevali bodo z urejanjem državne ceste

29.7.2018 | 08:00

Pred kratkim so namenu predali obnovljen odsek državne ceste od gasilskega doma do križišča za Kočevje. (Foto: R. N., arhiv DL)

Dvor - Državno cesto skozi Dvor bodo v celoti uredili do konca naselja. Občina Žužemberk je namreč pred kratkim od ministrstva za infrastrukturo prejela podpisan sporazum o sofinanciranju za nadaljevanje projekta, je dejal direktor občinske uprave Jacques Gros. Država bo poskrbela za obnovo cestnega dela, pločnik, vodovod in javna razsvetljava pa bo financirala občina Žužemberk.

Projekt je ocenjena na okoli 900.000 evrov, pravi Gros, od tega naj bi 70 odstotkov denarja prispevalo pristojno ministrstvo, preostalo pa domača občina. »Če pri izbiri izvajalca ne bo zapletov, bi lahko izbrani izvajalec z deli lahko začel že jeseni, če ne pa spomladi naslednje leto,« še dodaja direktor občinske uprave.

Na Dvoru so pred kratkim v sklopu praznovanja občinskega praznika namenu predali prenovljen odsek državne ceste od gasilskega doma do križišča za Kočevje. Več let so Dvorjani čakali na obnovo omenjenega odseka, lani jeseni pa so vendarle začeli z deli. Občina je poskrbela za gradnjo pločnika, javne razsvetljave in fekalne kanalizacije, medtem ko je bil vodovod predviden že v sklopu gradnje suhokranjskega vodovoda, država pa je uredila cestišče in odvajanje padavinskih in meteornih voda. Župan Franc Škufca je že takrat obljublja, da se z državo dogovarjajo, da bodo cesto uredili do konca naselja v smeri proti Novemu mestu.

R. N.