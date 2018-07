Rajović šesti v šprintu glavnine

29.7.2018 | 09:00

Zaključek sedme etape se je končal s šprtintom glavnine. (Foto: spletna stran KK Adria Mobil/Adrian Hoe)

Kolesarji Adire Mobil (Foto: spletna stran KK Adria Mobil/Adrian Hoe)

Novo mesto - Včeraj je bila na sporedu sedma etapa Dirke okoli jezera Qinghai na Kitajskem, na kateri nastopajo tudi kolesarji novomeškega kluba Adria Mobil. V ciljnem šprintu glavnine je bil najhitrejši Romun Eduardo Michael Grosu, drug je bil Italijan Luca Pacioni, tretji pa Nizozemec Tim Ariesen. Dušan Rajović (Adria Mobil) je bil šesti.

Sedmo etapo sicer je zaznamoval beg treh kolesarjev, med katerimi je bil tudi Žiga Horvat (Adria Mobil). Prikolesarili so si nekaj manj kot pet minut prednosti, kar pa ni zadostovalo za končni uspeh. Šprinterske ekipe so ubežnike ujele in sledil je sprint glavnine, so zapisali na spletni strani novomeškega kolesarskega kluba.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še vedno vodi Kolumbijec Hernan Aguirre, ki je na dobri poti do končne zmage, saj so pred kolesarji le še manj zahtevne etape. Radoslav Rogina ostaja na tretjem mestu v skupnem seštevku, z zaostankom dveh minut in petintridesetih sekund.

Danes kolesarje čaka najdaljša, 237 km dolga etapa.

