70 let Prostovoljnega gasilskega društva Rožni Dol

29.7.2018

Rožnodolski gasilci so slovesnost ob jubileju začeli s parado.

Rožni Dol - Letos mineva 70 let, odkar so v Rožnem Dolu ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo. Prehojene poti so se spomnili na včerajšnji slovesnosti. Predsednik društva Drago Hutar v svojem nagovoru zato ni pozabil omeniti prvih predsednika Janeza Lavrina, poveljnika Antona Hutarja, tajnika Matije Šeraka in blagajničarke Mimice Škedelj.

PGD Rožni Dol je bilo ob ustanovitvi edino društvo v rožnodolski dolini, zato so člani skrbeli tudi za kulturno življenje v sedmih krajih, ki jih pokriva. In tako je tudi danes. Leta 1959 so začeli z gradnjo doma, ki ga dograjujejo, prenavljajo in urejajo okolico še vse do danes. Ponosni so, da je društvo danes solidno opremljeno in dobro strokovno usposobljeno.

Semiški podžupan Bojan Jakša je poudaril, da so v Rožnem Dolu začeli iz nič, s pridnimi ljudmi in uspešnimi vodji pa je društvo uspešno napredovalo. Poveljnik Gasilske zveze Semič Tomaž Černe, ki je bil slavnostni govornik, pa je pohvalil izjemen napredek mladega članstva ter dejal, da so v Gasilski zvezi Semič na PGD Rožni Dol izjemno ponosni. Pohvalam se je pridružil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

Na slovesnosti so podelili tudi priznanja Gasilske zveze Semič in Gasilske zveze Slovenije.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

