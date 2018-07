S pripravami začenjajo tudi Ribničani

29.7.2018 | 11:00

Foto: I. Vidmar/arhiv DL

Ribnica - Poročali smo, da je s pripravami na novo sezono že začela članska ekipa moškega rokometnega kluba Krka. Jutri pa se bodo na prvem treningu zbrali tudi rokometaši Ribnice, ki so v pretekli sezoni z drugim mestom v državnem prvenstvu osvojili zgodovinski uspeh kluba.

Trener Siniša Markota je za Dolenjski list pred začetkom priprav dejal, da bo ekipa v letošnji sezoni kar precej spremenjena, saj je odšlo kar šest igralcev, med njimi tudi reprezentant Nik Henigman, ki se seli na Madžarsko. »Nik je prerasel slovensko ligo. Na novi poti mu želim vse dobro, predvsem pa da bo sezono končal brez poškodb,« pravi Markota.

Vrzel ob odhodu igralcev so v Ribnici zapolnili z nekaterimi mlajšimi rokometaši, v ekipo pa se je vrnil Jan Pucelj. »Veliko težje bo braniti drugo mesto, kot ga je bilo osvojiti,« se zaveda trener Ribničanov, ki meni, da bo sezona zelo zanimiva in naporna, saj so se nekateri klubi precej okrepili.

Ribničane čaka tudi nastop v evropskem pokalu. Evropska rokometna zveza je odločila, da bodo svoje nastope v tem tekmovanju začeli v drugem krogu, v katerem se bodo pomerili z zmagovalcem tekme med Islandskim Selfossom in ekipo Klaipeda Dragunas iz Litve.

R. N.