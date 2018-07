Konec neurejenega parkiranja

29.7.2018 | 14:00

V Žužemberku so pred dnevi preplastili trg in zarisali modro cono. (Foto: R. N.)

Žužemberk - Žužemberški občinski svetniki so že pred letom dni sprejeli odlok o mirujočem prometu, s katerim je občina želela naredi odločen korak k ureditvi parkiranja na javnih površinah. Predvsem na žužemberškem trgu, kjer so vozniki svoja vozila puščali povsod, nekateri pa so jih puščali tam tudi več ur, kajti z avtobusom so se odpeljali drugam na delo, je bil precejšen problem, zato so tam pred dnevi uvedli nov parkirni režim.

Zlasti ob koncu tedna je bil na trgu pred gradom pravi kaos, kar je v poletnih mesecih odvračalo tudi turiste, ki so si hoteli ogledali zanimivost, kot je denimo žužemberški grad. Zato so nedavno preplastili trg in zarisali modro cono, ki dovoljujejo dve uri brezplačnega parkiranja. »Prvi učinek novega parkirnega režima se že pozna, saj ljudje sedaj parkirajo na označenih mestih,« pravi direktor žužemberške občinske uprave Jacques Gros.

Na vprašanja, zakaj so šele leto dni po sprejemu odloka uredili nov parkirni režim, Gros odgovarja, da so že lani pred poletno sezono načrtovali preplastitev trga, a je imel izvajalec preveč drugega dela. »Preplastitev trga je stala približno 15.000 tisoč evrov, v kar je všteto rezkanje starega asfalta, polaganje novega asfalta, zaris vseh talnih označb in prometne znake,« je za Dolenjski list povedal Gros in dodal, da sta denar za preplastitev trga prispevala tudi Kmetijska zadruga Trebnje, ki ima tam samopostrežno trgovino, in bližnji gostinec.

Tiste, ki ne bodo pravilno parkirali svoja vozila, lahko sedaj doleti tudi kazen. A v prvih mesecih bo prioriteta opozarjaje občanov na nov prometni režim, pravijo na občini.

R. N.