Domov so se vrnile z enajstimi medaljami

29.7.2018 | 18:30

Osmošolke iz OŠ XIV. divizije Senovo so v Barceloni dosegle odličen uspeh.

Tekmovanja se je udeležilo 2.100 tekmovalcev iz 56 držav sveta.

Senovo - Osmošolke iz OŠ XIV. divizije Senovo so se pred dnevi v Barceloni udeležile mednarodnega tekmovanja World Scholar's cup , ki bi ga po naše lahko poimenovani svetovni pokal učenjakov, kamor so se uvrstile po uspehu na regijskem tekmovanju v Ljubljani. Ekipo so sestavljaje Maja Kmetec, Petra Požun in Lea Šterban pod vodstvom mentorice Lee Opravž Ostrelič, ki je sporočila, da so se učenke na tekmovanju odlično odrezale. Osvojile so 11 medalj, od tega pet zlatih in šest srebrnih.

Dosegle so odlične rezultate in se s tem kvalificirale na naslednji, zadnji del tekmovanja (Tournament of Champions), ki bo potekalo na prestižni univerzi Yale v Združenih državah Amerike v novembru, je sporočila njihova mentorica.

Tekmovanje je potekalo v angleščini, udeleženci pa so tekmovali na šestih področjih, in sicer na področju umetnosti, glasbe, zgodovine, književnosti, sociologije, naravoslovja in medsebojnih odnosov. Osnovnošolci in dijaki so se pomerili v ekipni debati, kreativnem pisanju esejev in dveh preizkusih znanja iz teh šestih področij. Tekmovanja se je udeležilo 2.100 tekmovalcev iz 56 držav sveta.

R. N., foto: L. O. O.

