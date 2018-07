Trebanjski rokometaši znatno pripomogli k naslovu evropskega prvaka

29.7.2018 | 19:25

Slovenska mladinska rokometna reprezentanca je danes v Celju dosegla izjemen uspeh. (Foto: FB Rokometne zveze Slovenije)

Trebnje - Slovenski rokometni mladinci so v polni dvorani Celje po napetem dvoboju v finalu evropskega prvenstva z 31:30 premagali favorizirane vrstnike iz Francije. Velik delež k osvojitvi zlate medalje so pripomogli tudi Tim Rozman, Marko Kotar in Kristjan Horžen, vsi člani rokometnega kluba Trimo Trebnje. Od naših rokometašev je bil v postavi tudi Gašper Horvat, član rokometnega društva Ribnica, ki pa se ni vpisal med strelce.

Horžen in Kotar sta dosegla po šest zadetkov, Rozman pa je prispeval enega. V slovenski izbrani vrsti je bil sicer najbolj učinkovit Grega Ocvirk z enajstimi goli.

Slovenija je v skupinskem delu premagala Norveško s 27:19, Izrael z 28:24 in Srbijo s 27:23. V prvi tekmi drugega dela je najprej klonila proti Nemčiji z 22:26, v odločilni tekmi za preboj v polfinale ukanila Islandijo s 25:21, finalno tekmo pa si je priigrala po zmagi nad Portugalsko s 27:25.

V današnji tekmi za tretje mesto je Nemčija premagala Portugalsko z 29:26 (14:11).

R. N.