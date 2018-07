Krčani zdržali nalete Olimpije

30.7.2018 | 08:00

Sandi Ogrinec obkrožen z igralci Olimpije. (Foto: M24.si)

Krško - Nogometaši Krškega so prišli do prve točke v novi sezoni državnega prvenstva. Sinoči so doma gostili državne prvake iz Ljubljane, tekma pa se je končala brez zadetkov.

V Krškem je šlo za dvoboj poraženih ekip v uvodnem krogu Prve lige Telekom Slovenije, saj je pred dobrim tednom Olimpija izgubila proti Goričanom, Krčani pa so poraz zabeležili v Domžalah. Tekmo na stadionu Matija Gubec so bolje začeli domači nogometaši, že v 4. minuti je s prostega strela z roba kazenskega prostora udaril Nenad Srečković, vratar Olimpije Aljaž Ivačič pa je imel precej dela, da je žogo odbil v kot. Nato so Ljubljančani prevzeli pobudo, a so bili nenatančni pri strelih. Ob koncu tekme so gostje domače povsem stisnili na njihovo polovico, a so Posavci zdržali vse nalete Olimpije.

Krčani bodo v naslednjem krogu gostovali pri Rudarju v Velenju.

Izidi, 2. krog:

Celje - Gorica 2:2 (2:0)

Triglav - Aluminij 1:3 (1:1)

Maribor - Mura 0:0

Domžale - Rudar 3:1 (1:0)

Krško - Olimpija 0:0

- lestvica:

1. Domžale 2 2 0 0 5:1 6

2. Aluminij 2 2 0 0 5:2 6

3. Maribor 2 1 1 0 5:0 4

4. Gorica 2 1 1 0 4:2 4

5. Mura 2 0 2 0 1:1 2

6. Celje 2 0 1 1 3:4 1

7. Triglav 2 0 1 1 2:4 1

8. Krško 2 0 1 1 0:2 1

9. Olimpija 2 0 1 1 0:2 1

10. Rudar 2 0 0 2 1:8 0

R. N.