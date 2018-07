Ogenj s trave na zabojnik in ciprese

30.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.30 je na Biču, občina Trebnje, gorela suha trava ob komunalnem zabojniku. Ogenj se je nato razširil na zabojnik in ciprese. Še pred prihodom gasilcev PGD Zagorica in Veliki Gaber so požar pogasili domačini. Gasilci so dokončali delo ter pregledali okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- Kolinska Mirna med 8:30 in 12:00;

- VODALE izvod VODALE med 8:00 in 14:00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Zagradec izvod Ruda med 8:00 in 14:00 uro, za področje nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Golek izvod proti gori med 8:30 in 12:00 uro.

