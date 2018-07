Sonja in Drago Pokleka pečeta »zlate« bučne šarklje

30.7.2018 | 10:15

Sonja in Drago Pokleka za odlične šarklje dobivata zlata priznanja.

Bučka - Tradicionalni semanji dan na Bučki, ki ga že leta pripravljajo na dan državnosti, spremlja tudi šarkeljada - tekmovanje najboljših šarkljev: od umešanih, biskvitnih do kvašenih. Pridne gospodinje, pa tudi kak moški, se opogumijo, in odzovejo vabilu Društva podeželskih žensk Bučka ter v oceno prinesejo svoj šarkelj.

Med njimi skorajda nikoli ne umanjka Sonja Pokleka z Bučke, ki vedno odide domov z zlatim priznanjem.

Tudi letos, ko je potekala že 14. šarkeljada, osmič na državnem nivoju, je bilo tako. Sonja je tokrat spekla navaden marmorni šarkelj, čeprav so njena specialnost šarklji z bučnim oljem. A prav nič za njo ne zaostaja mož Drago, ki ji rad pomaga, od predlani pa tudi sam tekmuje. Letos je prejel zlato priznanje za bučni marmorni šarkelj in biskvitni šarkelj. Tako sta od šestih zlatih priznanj Poklekova dva domov odnesla kar tri.

Sonja pri delu

Dovolj velik razlog torej, da smo pri njiju skupaj spekli to slastno pecivo, ki se odlično prilega k čaju, kavi, kakemu sadnemu kompotu ipd. Povrhu vsega je enostavno in hitro za pripravo, sestavine pa niso drage in jih ima vedno na zalogi vsaka skrbna gospodinja.

Sonja in Drago, člana Društva podeželskih žensk Bučka, sta pred petimi leti poskusila z bučnim šarkljem. »Če že živimo na Bučki, imamo buče, potem dajmo še peči takšne šarklje,« pravi Sonja. Že prvič je dobila zlato priznanje in strokovna ocenjevalna komisija je bila navdušena.

Pekač je treba dobro namastiti.

Kvalitetne sestavine

Za biskvitni šarkelj z bučnim oljem je treba najprej dobro umešati rumenjake s polovico sladkorja. Nato med mešanjem dodaš bučno olje in vodo, pa moko s pecilnim praškom - obvezno ju je treba presejati - ter nato še sesekljana bučna semena in rozine. Prav na koncu pride na vrsto trdo stepen sneg, ki smo mu proti koncu dodali polovico sladkorja. Vse to je bilo skupaj en dva tri, saj je Drago pripravil sneg, Sonja pa je pridno mešala vse ostalo. Rahlo testo, ki je bilo zaradi bučnega olja že na pogled malce bolj zelenkaste barve, je počasi vlila v dobro namaščen okrogel lončeni model, kot za potico. Lahko pa bi uporabili tudi čisto navadnega, iz teflona.

»Zelo pomembno je, da je pekač dobro namaščen, najbolje z maslom, da se ne prime. Sicer pa je važno, da se natančno držimo recepta in sestavine skrbno stehtamo,« pove Sonja ter poudari, da je treba imeti dobre stvari. Sama vedno uporabi bučno olje, ki ga kupi od domačih proizvajalcev, najraje od prekmurskih, ravno tako semena in kakav. Pogosto namreč naredi bučni šarkelj tako, da v tretjino testa umeša malce kakava in morda malce drobno narezanih orehov. Šarkelj je potem še lepši na pogled - pisan. Sonja pove, kako preverite, da je bučno olje res kvalitetno in bučno - če ga malce zlijete na krožniček, okrog ne sme nastati zelen rob. Če, potem je bučno olje mešano s kakim drugim.

Tudi kruh, bučenska obara...

Pečen šarkelj, lepo posipan s sladkorjem.

Šarkelj se peče točno eno uro na 180 stopinjah, seveda ga je treba postaviti v ogreto pečico. Po peki pecivo okrog deset minut pustite v modelu, nato pa ga previdno stresite na rešetko, da se ne nabere sopara in se lepo shladi. Sledi še pika na i - posip z mletim sladkorjem in sladica je pripravljena.

Recept za šarkelj z bučnim oljem in še več o Sonji Pokleka, ki poleg raznih peciv in piškotov peče tudi odličen kruh ter ima nemalo zaslug za izvrstno bučensko obaro, s katero so članice društva trikrat dosegle zlato kuhalnico v pripravi županjine obare v občini Šmarješke Toplice, pa si preberite v prilogi Živa, ki je izšla v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija