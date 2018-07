NEK ponovno obratuje s polno močjo

30.7.2018 | 09:15

Nek (Foto: arhiv DL)

Krško - Kot so napovedali v Nuklearno elektrarni Krško (NEK) so elektrarno v noči na nedeljo za nekaj ur izključeni iz omrežja, da so lahko opravili korektivna dela na sistemu spremljanja meritev glavnega transformatorja GT 2, ki je med obratovanjem pod visoko napetostjo. Po opravljenih načrtovanih delih so elektrarno včeraj opoldne ponovno vključili v elektroenergetski sistem in je ponoči že dosegla polno moč, so sporočili iz NEK.

Elektrarno je bilo potrebno za nekaj ur izključiti iz omrežja, da bi lahko začasno odstranili priključke za meritev visoke napetosti na skoznikih obeh transformatorjev, kjer je na merilni liniji visoke napetosti skoznika oziroma vertikalnega izolatorja prihajalo do občasne izgube signala, so zapisali v sporočilu za javnost in pridali, da je, ker je to ena od več meritev, obratovanja elektrarne možno tudi brez nje.

M. Ž.