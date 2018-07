Pranger Predgrad v znamenju folklore

Letos je nastopilo šest folklornih skupin. (Foto: M. L.-S.)

Predgrad - Prebivalci Poljanske doline ob Kolpi letos obeležujejo 110-letnico nastopa folklorne skupine Predgrad na cesarjevem jubilejnem sprevodu na Dunaju. Temu jubileju pa so letos posvetili tudi svojo že tradicionalno prireditev Pranger Predgrad, ki so jo prvič organizirali prav v spomin na ta dogodek pred desetimi leti.

Predgrajci so bili med skupinami, ki so leta 1908 na Dunaju v svečanem sprevodu ob praznovanju 60-letnice vladarja Franca Jožefa I predstavile noše in kmečke šege avstro-ogrski kroni podložnih narodov. Člani Folklorne skupine Predgrad danes plešejo v nošah, ki so kopija noš iz leta 1908, leto nastopa na Dunaju pa ponosno navajajo za začetek dela svoje skupine oz. zavestnega ohranjanja starih ljudskih izročil, šeg, plesov in petja. Plese jim je sicer postavil France Marolt leta 1946 in predstavljajo najstarejše običaje pri nas.

Predgrad je tudi eden od redkih krajev v Sloveniji, kjer še imajo sramotilne stebre – prangerje. Kot takšni so leta 2007 organizirali 10. Prangerjado. Tedaj pa so tudi izrazili željo, da bi s sramotilnim stebrom povezana kulturno zgodovinska prireditev postala v Predgradu tradicionalna. Zato so ob podpori občine Kočevje že naslednje leto organizirali Pranger Predgrad, ki pa se od vseslovenske Prangerjade razlikuje po tem, da preteklosti ne oživljajo z uprizarjanjem zgod iz življenja v srednjem veku, ampak jo obujajo skozi folkloro.

Tako je bil tudi letos osrednji program prireditve Pranger Predgrad posvečen folklori. Letos je nastopilo šest folklornih skupin: FS KŠD Predgrad, FS Grmada iz Velikih Poljan, FS Večerna Zarja iz Velikega Gabra, FS Bočna iz Gornjega Grada ter FS DU Komenda in FS KUD Kozara iz Prijedora (BiH), ki sta letos prišli v Predgrad prvič.

V okviru prireditve so že dopoldan organizirali ogled arheološke pešpoti Neznana Spaha, več čas trajanja prireditve pa so si lahko obiskovalci v Kulturnem domu Predgrad brezplačno ogledali stalni razstavi: Predgrad in Predgrajci ter Folklorna skupina Predgrad 1908 – 2008. Prireditev je ves čas spremljal tudi sejmom domače in umetnostne obrti, pred osrednjim programom pa so nastopile skupine: country plesna skupina Vrtičkarji, plesna skupina Zimzelenke in tamburaška skupina KŠD Predgrad. Prireditev so sklenili z družabnim večerom z glasbeno skupino Calypso.

