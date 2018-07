Seks po ceniku in z računom

30.7.2018 | 15:30

Danijela in Valter Šmid

Novo mesto, Ljubljana - Da se velik del sveta vrti okoli denarja in seksa, ni nobena skrivnost. Dejstvo je, da so ljudje bili in bodo pripravljeni plačati za užitke. Tudi erotične in seks. Če greš v salon, ki ponuja erotično masažo telo ob telo in ti po opravljeni storitvi izdajo celo račun, potem dobiš občutek, da je zadeva popolnoma čista.

Še pred nekaj leti je na Novem trgu v Novem mestu deloval erotični masažni salon Superbus in takrat se je Valter Šmid pohvalil, da delajo popolnoma zakonito. Preko študentskega servisa in drugih zaposlitvenih portalov so celo iskali študentke in druge ženske, ki jih je zanimal dober zaslužek. Posebnost Superbusa je bila, da so imeli v nasprotju z drugimi ponudniki tovrstnih storitev dejavnost prijavljeno, ženske so bile zavarovane, tekla jim je delovna doba in za svoje storitve so izdajali račune.

Na Novem trgu je deloval salon, kjer so izvajali erotične masaže, pa tudi seks je bilo mogoče naročiti.

Tako je še danes, le da tega salona v Novem mestu ni več. Ko smo se oglasili na lokaciji, kjer je deloval, smo našli le opuščene prostore, pogled skozi okno pa je dal slutiti, kaj se je tam dogajalo.

Ko v iskalnik vtipkamo Superbus, ugotovimo, da to podjetje erotične masaže ponuja le še v Ljubljani. Pa ne le erotične masaže, na njihovem ceniku najdemo tudi masažo telo ob telo, seks, oralo …

Vrata masažnega salona Superbus v Novem mestu so zaprta.

S prvo partnerico oproščen

Iskalnik pa najde tudi več člankov, ki so jih objavili mediji o salonu Superbus. Med zadnjimi so tisti, ki govorijo o tem, da je bil Valter Šmid skupaj z nekdanjo partnerico Ano Šmid obtožen zlorabe prostitucije, a ju je februarja letos ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja oprostila. Tožilstvo je takrat za Valterja Šmida predlagalo leto in devet mesecev zapora ter tri tisoč evrov denarne kazni, za Ano Šmid pa pogojno kazen devet mesecev zapora s preizkusno dobo štiri leta in denarno kazen 2.400 evrov. Kot rečeno, sta bila na prvi stopnji oproščena, sodba pa še ni pravnomočna.

Od leta 2015 je v sodnem registru poklicev v Sloveniji zapisan tudi poklic erotični maser.

Trgovina z ljudmi?

Valter Šmid si je kazenski postopek nakopal tudi z novo partnerico Danijelo Šmid, ki je v Slovenijo prišla iz Srbije. Najprej je v Superbusu služila z erotičnimi masažami, a na koncu se je razvila ljubezen med delodajalcem in zaposleno, tako da sta danes partnerja, ona pa je celo lastnica Superbusa. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se zagovarjata zaradi trgovine z ljudmi, tožilstvo jima očita, da sta v Sloveniji in tujini (v Srbiji in na Kosovu) iskala ženske v stiski ter jim obljubljala velike zaslužke.

Po 10 dneh sprememba

Na nedavni obravnavi v Ljubljani so preko videoklica zaslišali oškodovanko iz Srbije, ki je v salonu Superbus v Novem mestu delala od sredina septembra 2016 do začetka decembra istega leta. Pojasnila je, da je delo našla preko oglasa.

»Ko sem bila še doma v Srbiji, sem se z Danijelo Šmid po telefonu dogovorila, da bom od zaslužka dobila polovico. A ko sem prišla v Slovenijo, je po sedmih do 10 dneh prišlo do spremembe, dobila sem od 25 do 30 odstotkov. Na primer, če je bil dnevni zaslužek 300 evrov, sem dobila od 100 do 120 evrov. Za stanovanje sem plačevala 250 evrov na mesec, okoli 50, 60 evrov na mesec so nanesli še drugi stroški (elektrika, ogrevanje, voda …).«

Priča je povedala, da si je morala plačati tudi delovno dovoljenje (370 evrov), potne stroške do Novega mesta in analizo krvi.

Ko jo je sodnica Dejana Fekonja vprašala, ali drži navedba Danijele Šmid, da je za spolne usluge dobila celotno plačilo, je ta odgovorila, da je bilo tako samo enkrat, ko je v salon prišel Valterjev prijatelj in je lahko obdržala vseh 60 evrov, sicer je dobivala samo določen odstotek. Na dan je sprejela različno število strank, včasih tri, včasih tudi osem.

Zaslužila tudi 1.800 erov

Iz blagajniških prejemkov izhaja, da je oškodovanka v septembru 2016 zaslužila 1.803 evre, naslednji mesec 1.863 evrov, novembra 2016 1.573 evrov in decembra, ko je delala le en dan, 55 evrov.

Za razmere, v kakršnih je živela v Srbiji, kjer je imela bolnega moža in dva mladoletna otroka, je bila to kar solidna plača, namreč doma je dobivala socialno pomoč od 250 do 300 evrov, mož le 110 evrov socialne pomoči, oba otroka skupaj okoli 50 evrov otroškega dodatka.

Na vprašanje, ali je imela med delom v Sloveniji težave, če je hotela obiskati družino v Srbiji, je odgovorila, da sprva ne, pozneje pa sta ji zakonca Šmid rekla, da je dobro, če ostane v Sloveniji, saj sicer izgubita stranke in zaslužek. »Valter mi je na koncu rekel, da to delo ni zame,« je dodala.

Ne bo zahtevala odškodnine

Povedala je še, da ji zakonca Šmid nista vzela potnega lista, ko je delala za njiju, da kamera v masažnem salonu ni bila namenjena temu, da bi jo nadzirali, ampak preverjanju strank.

Ko jo je tožilec Jože Levašič vprašal, ali bi poklicala za to službo, če bi v oglasu pisalo, da bo od skupnega zaslužka dobila le 20 ali 30 odstotkov, je odgovorila, da ne.

Povedala je tudi, da od obtožnih ne bo terjala odškodnine.

Lahko gresta na morje

Sojenje se bo nadaljevalo septembra. Bosta pa zakonca Šmid v tem času lahko uživala tudi na morju. Danijela Šmid se mora namreč enkrat tedensko javljati na policijski postaji, saj je v Sloveniji tujka in v kazenskem postopku. Njen odvetnik je na zadnji obravnavi predlagal, da bi odpravili ta ukrep javljanja, saj je marca tukaj odprla dejavnost, poročena je z državljanom Slovenije, a mu sodnica ni ugodila, je pa zagotovila, da ji bo podpisala dovoljenje za odsotnost, samo javiti ji mora, kdaj bo šla na dopust.

Po poročanju Večera je bil Valter Šmid že obsojen na pogojno kazen zaradi nasilništva in posilstva. Nepravnomočna pa je še sodba na štiri leta in pol zapora zaradi trgovanja z drogo, ki jo je izreklo koprsko sodišče. V isti zadevi je bila Ana Šmid obsojena na leto dni zapora.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 26. julija 2018.

