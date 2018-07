Metliška občina za oživitev industrijske cone Beti

30.7.2018 | 12:15

Metliški župan Darko Zevnik in Maja Čibej, izvršna direktorica podjetja Beti, sta so po podpisu predpogodbe o sodelovanju segla v roke. (Foto: Občina Metlika)

Metlika - Župan občine Metlika Darko Zevnik in Maja Čibej, izvršna direktorica podjetja Beti, sta danes podpisala predpogodbo o sodelovanju pri vlaganju v razvoj infrastrukture v industrijski coni Beti. Podjetje Beti s cono upravlja in izvaja številne aktivnosti, da bi sedaj prazni prostori zaživeli, prav tako pa je interes občine, da se prepreči propadanje nekdanjih industrijskih con, in da se poslovna dejavnost razvija tudi že v obstoječih objektih, so sporočili iz metliške občine.

Večina objektov kompleksa nekdanje skupine Beti je bila zgrajena v letih po drugi svetovni vojni. »Zaradi slabega vzdrževanja, dotrajanosti in spremembe tehnologije proizvodnje v posameznih objektih, je obstoječa komunalna oprema nezadostna in neprimerna za potrebe novih objektov in gospodarskih dejavnosti, zato je potrebna celostne modernizacije in nadgradnje. V coni Beti se nahaja močno dotrajana in tehnično neprimerna infrastruktura vodovoda, elektrike, mešanega sistema kanalizacije, cestnega omrežja in omrežja tehnoloških odpadnih voda,« so navedli v sporočilu za javnost.

Po ukinitvi določenih programov nekdanje skupine Beti je v coni na razpolago več enot za proizvodnjo, skladiščenje ali pisarniško dejavnost. Enote so trenutno komunalno opremljene kot celota, vsako pa je potrebno posebej navezati na gospodarsko javno infrastrukturo, saj bo tako lažje privabiti nova podjetja.

»Predvideno je, da se sedaj degradirano območje v coni Beti sanira, infrastrukturno modernizira in nadgradi, razdeli v več sklopov in manjši del, ki je v slabem stanju, poruši. Na novo bo zgrajeno okoli 700 metrov javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja, približno 500 metrov javne fekalne in meteorne kanalizacije, nova trafo postaja, uredili bomo tudi dve dostopni cesti v cono, in sicer obstoječo dostopno cesto na zahodni strani in obstoječo makadamsko cesto s priključkom na Cankarjevo cesto,« so opisali.

Naložbo, ki je ocenjena na 670.000 evrov, je metliška občina prijavila na Dogovor na razvoj regij, v sklopu katerega regije predlagajo za sofinanciranje regijske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojni potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. Izgradnja gospodarske javne infrastrukture je predvidena v letih 2019 in 2020, so dodali.

M. Ž.