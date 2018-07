Včeraj sta se hudo poškodovala kolesar in mopedist

30.7.2018 | 13:30

Včeraj dopoldne se je zgodila prometna nesreča na cesti pri Ledeči vasi. 75-letni kolesar je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubi oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval.

Okoli 21. ure pa so bili novomeški policisti obveščeni o padcu motorista pri Vinjem vrhu. Ugotovili so, da je 54-letni mopedist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se hudo poškodoval. Mopedist med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade.

Povzročitelj nesreče pregloboko pogledal v kozarec

Policisti PP Novo mesto so v soboto okoli 17. ure pod drobnogled vzeli prometno nesrečo na cesti med Otočcem in Paho. Ugotovili so, da je 32-letni voznik avtomobila vozil iz smeri Pahe proti Otočcu, v ovinku pa izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, sopotnik pa k sreči ni bil poškodovan. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, saj je v litru izdihanega zraka imel 0,51 miligramov alkohola. Izdali mu bodo plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.

Po avtocesti pijan in brez vozniškega dovoljenja

Novomeški prometniki so sinoči okoli 21. ure na avtocestnem postajališču Zaloke ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 40-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,01 miligramov alkohola. Clia so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kršitelji pod vplivom alkohola

V noči na nedeljo so šentjernejski policisti v Malem Banu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti možaku odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligramov alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Gorenji Gomili na območju Šentjerneja so sinoči ustavili 57-letnega voznika kmetijskega traktorja, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Policisti so še ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,99 miligramov alkohola. Traktor so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti Policijske postaje Krško so včeraj okoli 21. ure med kontrolo prometa v pri naselju Zdole ustavili voznika osebnega avtomobila Ford fiesta. Ugotovili so, da 69-letni voznik vozi neregistriran in nezavarovan avtomobil, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,83 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Kosil bo

V kraju Vrhulje na območju Krškega je med soboto in nedeljo nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel kosilnico. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.