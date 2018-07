Vorkapić in Sinjurjeva bronasta na Tajskem

30.7.2018 | 14:30

Andrej Zveglić, Sašo Vorkapić ,Tina Sinjur in Iztok Vorkapić.

Novo mesto - Včeraj se je v priljubljenem tajskem letovišču Pattaya zaključilo svetovno univerzitetno prvenstvo v tajskem boksu, na katerem sta nastopila tudi Novomeščan Sašo Vorkapić in Tina Sinjur iz Ljubljane. Oba slovenska predstavnika sta osvojila bronasto medaljo.

Sašo Vorkapić, ki se je v ring vrnil po večmesečni poškodbi, je uvodni dan prvenstva opravil z odliko, so sporočili s slovenske zveze tajskega boksa. Pomeril se je s favoriziranim Kazakstancem Azamatom Sizdikabajevim. Oba sta dvoboj odprla izjemno eksplozivno, vendar je bil Vorkapić v prvi rundi bolj natančen. V drugi rundi pa je začel prihajati do izraza njegova prednost v hitrosti in občutku za distanco, so še zapisali.

V polfinalu mu je nasproti stal izkušeni Kirgizistanec Bekzan Matisaev. »Kljub visoki motiviranosti pred dvobojem pa je v tem obračunu odločila neizkušenost slovenskega borca. Kirigizistanec je bil skozi prvo rundo bolj natančen, čeprav je tudi Sašo izvedel nekaj uspešnih napadov. V prvi minuti druge runde pa je ob napadu Matisaeva Vorkapić zaspal v obrambi in prejel silovit udarec s komolcem iz obrata po katerem ni bilo vrnitve,« so zapisali v sporočilu za javnost. Sodnik je dvoboj prekinil in kirgiški borec se je veselil uvrstitve v finale. »Želja je bila prevelika, ni bilo prave zbranosti in v takem športu ni prostora za napake,« je po dvoboju povedal 23-letni Vorkapić, ki je osvojil svoj najboljši rezultat v karieri doslej.

Polfinalni nastop Tine Sinjur proti Rusiniji Ekaterini Bezhan je postregel z neprekinjeno akcijo. Tina je vseskozi pritiskala in narekovala ritem dvoboja, toda Bezhanova je bila bolj natančna pri udarcih z rokami, s katerimi je izkoriščala luknje, ki so ob neprekinjenih napadih nastale v obrambi Slovenke. Končni rezultat 30:27 govori o soglasni zmagi Rusinje, vendar je bila Tina v vseh treh rundah, še posebej v zadnji, zelo enakovreden nasprotnik, so sporočili z zveze tajskega boksa. »Dala sem vse od sebe, a Rusinja je žal bila boljša,« je po dvoboju povedala Sinjurjeva. Tinin klubski trener in reprezentančni selektor Andrej Žveglić je bil zadovoljen z njenim nastopom. »To je bron z okusom zlata,« je dejal ob podelitvi medalj.

Predsednik slovenske zveze tajskega boksa Iztok Vorkapić je bil z nastopi slovenskih borcev zadovoljen. »Tudi na univerzijadi je bila konkurenca huda in dve bronasti medalji pomenita izjemen uspeh za našo mlado ekipo. Oba borca sta bila boje z mnogo izkušenejšimi nasprotniki,« je dejal Vorkapić.

R. N., foto: Slovenska zveza tajskega boksa

