Odprli vrata vozila

30.7.2018 | 18:10

Ilustrativna slika

Ob 8.03 so gasilci PGE Krško na Leskovški cesti, občina Krško, s tehnično intervencijo odprli vrata osebnega vozila.

Delna in popolna zapora ceste

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica obvešča o dolgotrajni delni zapori prometa in kratkotrajni popolni zapori prometa na cesti LC 372301 Šentjanž - V.Cirnik - Svinjsko in LC 425412 V.Cirnik - Hrastovica na območju križišča na Velikem Cirniku. Zapora bo od 23.07.2018 do 28.09.2018 24 ur dnevno, zaradi sanacije križišča na Velikem Cirniku. Obvoz bo urejen ob gradbišču.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah jutri med 7.45 in 13.15 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje KOLINSKA MIRNA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE, TP MALE BRUSNICE.

M. L.-S.