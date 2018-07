Muzej Ribnica beleži 60 let obstoja

30.7.2018 | 18:35

Ribniški muzej je kar dve desetletji deloval v okviru zavoda Miklova hiša, poimenovanega po stavbi (na posnetku), v kateri je domoval. (Foto: M. L.-S.)

Ribnica - Muzej Ribnica bo prihodnji mesec zabeležil okroglih 60 let delovanja. Ustanovljen je bil namreč, takrat še z imenom Ribniški etnografski muzej, 11. avgusta 1958.

Ribniški muzej je zapisovalec etnološke in zgodovinske dediščine Ribniške doline in njenega širšega zaledja: zbira in dokumentira, raziskuje in predstavlja, varuje in ohranja materialno, socialno in nesnovno dediščino ter z vsem tem pomaga prepoznavati identiteto prebivalcev tega okolja. Njegova posebnost je zbirka ribniške domače obrti, saj je edinstvena v slovenskem prostoru.

Leta 1990 se je priključil zavodu Miklova hiša, od leta 2010, ko so odprli Rokodelski center Ribnica, pa deluje kot samostojna organizacijska enota zavoda Rokodelski center Ribnica, ki združuje rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost.

Muzej je v preteklosti pripravil že več samostojnih raziskovalnih in promocijskih projektov, razstav in publikacij. Pod njegovim okriljem je nastala edina zgodovinska razstava posvečena čarovniškim procesom na Slovenskem, ki je bila postavljena leta 2002, odmeven projekt pa je bil tudi konceptuiranje in vzpostavitev Muzejske trgovine v Ribnici leta 2006, ki so jo po petih letih domovanja na Škrabčevem trg preselili v Rokodelski center Ribnica, kjer deluje še danes.

Leta 2013 je bil Muzej Ribnica nagrajen s stanovskim Murkovim priznanjem za medinstitucionalni in mednarodni projekt o krošnjarstvu. V ribniškem gradu ima 3 stalne razstave: Suha roba in lončarstvo, Boj krvavi zoper čarovniško zalego in Ribnica, veličina majhnosti, ki predstavlja ribniško zgodovino od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let prejšnjega stoletja. Stalno razstavo, zasnovano kot spominska soba, ki je posvečena v Ribnici rojeni raziskovalki slovenske ljudske pesmi dr. Zmagi Kumar, pa ima tudi v prostoru Rokodelskega centra in sicer od leta 2013.

Muzej je do sedaj pripravil tudi že več odmevnih občasnih razstav. Ena takšnih je bila že leta 2006 razstava Iz hiše v svet, ki prinaša vpogled v življenje suhorobarskih in zdomarskih družin v Ribniški dolini v 20. stoletju in je sedaj predelana v multimedijske vsebine. V zadnjem obdobju pa je veliko zanimanja javnosti požela razstava Druga koža, ki so jo pripravili leta 2016, prinesla pa je predstavitev spodnjega perila, ki so ga nosili ljudje na Ribniškem koncem 19. in v začetku 20. stoletja. Večina razstavljenega perila je bila del zbirke oblačil, ki sta jih Muzeju Ribnica podarila dolgoletna zbiratelja oblačil, zakonca Pakiž.

M. L.-S.