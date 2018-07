Prevrnil se je s traktorjem

31.7.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.21 uri se je v naselju Brezje pri Dovškem, občina Krško, moški prevrnil s traktorjem. Gasilci PGE Krško so protipožarno zavarovali kraj nesreče, izklopili akumulator na traktorju ter nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu poškodovanega traktorista. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli na kraju ter prepeljali v SB Novo mesto.

Gorelo ob progi

Ob 22.40 je v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, ob železniški progi gorel odpadni material, les in žagovina. Gasilci PGD Sevnica so požar na površini dvajsetih kvadratnih metrov pogasili.

Ogenj tudi v zabojnikih

Minulo noč med 0.44 in 0.58 uro so na Podgorski ulici in na cesti na Trato v Kočevju zagoreli zabojniki za odpadke. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili. Uničenih je skupno pet zabojnikov.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 21.53 so v naselju Bojsno, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP KOLINSKA MIRNA danes med 7:45 in 13:15 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE, TP MALE BRUSNICE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci med 8.15 in 10.15 uro, Gregovci vas med 11. in 13. uro, ter Gregovci izvod Stara vas med 10. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Šentlenart Gozdna izvod Gozdna Slovenijales med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Sevnica paq na območju TP Kamenica in Kamenško med 8. in 13. uro.

