Izletni coni v Dobruški vasi za večjo varnost

31.7.2018 | 08:05

Takole so te dni potekala dela ob avtocestnem priključku v Dobruški vasi.

Dobruška vas - Te dni ob obeh avtocestnih odsekih v Dobruški vasi potekajo gradbena dela, odstavni pas pa je zaprt. Le kaj se dogaja, se sprašujejo mnogi.

To je ena od izletnih con ob avtocesti, na njej je parkiran avtobus. (Foto: DARS d.d.)

Kot so pojasnili na Darsu, novomeški CGP ureja t.i. izletne cone, obcestne prostore, ki so namenjeni zaustavitvi vozila ob morebitnem izletu s cestišča. Če voznik vozi s preveliko hitrostjo, ko zapušča avtocesto na priključku, je zelo verjetno, da bo zletel s cestišča, zato mu bo pomagala izletna cona. Zapolnjena je s sipkim materialom okrogle oblike in je namesto jeklene varnostne ograje eden od ukrepov za večjo prometno varnost.

Izletne cone že imajo na nekaterih drugih avtocestnih priključkih na našem avtocestnem križu, na primorskem in gorenjskem koncu, jih pa povsod zaradi določenih omejitev, kot je npr. zbiralnik vode, ni mogoče urediti. Tu je bilo k sreči mogoče.

Dela bodo predvidoma končana do 8. avgusta.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija