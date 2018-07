Ob obnovi Prešernove ceste bodo uredili tudi postajališče za avtodome

31.7.2018 | 10:45

Foto: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice v poletnih mesecih izvaja celovito obnovo Prešernove ceste v Brežicah. Prenovljeno bo cestišče in pločnik na odseku od gradu do priključka HE Brežice, na Prešernovi cesti pa hkrati urejajo tudi postajališče za avtodome. Vrednost obeh naložb znaša 458.000 evrov, so sporočili iz brežiške občine.

Celovita obnova Prešernove ceste je del dogovora med občino in vlagatelji v gradnjo HE Brežice, podjetjema Hess in Infra, saj so bile med gradnjo HE in akumulacijskega jezera poškodovane lokalne ceste. Tako bo po skupnem urejanju Dobovske ceste in povezovalne ceste z izgradnjo infrastrukture med Dobovsko in Prešernovo cesto zdaj obnovljena tudi slednja, kjer bosta urejeni še javna razsvetljava in meteorna kanalizacija. »Za 348.000 evrov vredno investicijo namenja Občina Brežice okoli 223.000 evrov, približno 125.000 evrov pa podjetje HESS,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ureditev postajališča za avtodome na Prešernovi cesti je namenjena kratkim postankom avtodomov. Na voljo bodo štiri parkirna mesta in infrastrukturni otok s priključki za elektriko, vodo in odvajanje odpadnih vod. Za to naložbo bo brežiška občina namenila 110.000 evrov lastnega denarja. Občina Brežice je vključena v Mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji, ki svojim 54 članicam, slovenskim občinam, zagotavlja skupno promocijo mreže in postavlja skupne standarde pri opremljanju postajališč za avtodome, so še dodali.

M. Ž.