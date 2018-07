Umrl med žaganjem drv; padel s traktorja

31.7.2018 | 12:05

Ilustrativna fotografija (Foto arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 19. uro je bila PU Ljubljana obveščena o nesreči pri Kočevju, v kateri je umrl 68-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je 68-letnik pri 62-letnemu znancu žagal drva s krožno žago. Pri tem naj bi eno od polen odneslo v prsi 68-letnika, zaradi česar se je zgrudil po tleh. Nemudoma so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so z reanimacijo nadaljevali, vendar je bila le-ta žal neuspešna. Za pokojnika je odrejena obdukcija. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, dogodek pa po sedaj znanih ugotovitvah nima znakov kaznivega dejanja.

Policisti Policijske postaje Krško so bili včeraj okoli 19.30 obveščeni o nesreči pri delu v kraju Brezje pri Dovškem. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 49-letni moški po travniku vozil traktor s pripetim obračalnikom za seno. Pri vožnji vzvratno po pobočju se je traktor prevrnil, moški pa je padel z vozila. Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Mastil se bo

V Drenovcu pri Leskovcu je med vikendom nekdo vlomil v zidanico in odnesel suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Prijeli 22 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 22 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Pakistana, osmimi državljani Maroka, tremi državljani Irana, dvema državljanoma Afganistana in državljanom Iraka še niso zaključeni.

J. A.