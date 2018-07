ZRC zapira svoja vrata

31.7.2018 | 16:30

Fotografija je iz maja leta 2014, ko je zbirni center za odpadke odprl svoja vrata. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Iz občine Dolenjske Toplice so sporočili, da bodo zaradi izgradnje nove čistilne naprave na lokaciji zbirnega centra za odpadke (ZRC) tega začasno zaprli, zato odlaganje odpadkov ne bo več mogoče. ZRC bo od 6. avgusta zaprt do nadaljnjega.

»Ob tem bi občane radi spomnili, da bo zbiranje kosovnih odpadkov še naprej potekalo na osnovi predhodnega osebnega naročanja. Komunala Novo mesto izvaja odvoz kosovnih odpadkov iz posameznih gospodinjstev od marca do konca oktobra, in sicer je za občane en odvoz letno brezplačen,« so zapisali v sporočilu.

Naročilo za odvoz lahko občani posredujejo preko telefona (07 39 32 456) ali elektronske pošte (narocilo@komunala-nm.si), lahko pa ga pošljete tudi preko klasične poštne dopisnice ali navadnega pisma oziroma dopisa. »Po prejetem naročilu, vas bodo z novomeške Komunale poklicali najkasneje v roku treh tednov in se z vami dogovorili za dan odvoza odpadkov. Naročilo velja za en odvoz, do 2 m3 kosovnih odpadkov. V kolikor boste odvoz kosovnih odpadkov v istem koledarskem letu naročili večkrat, vam bodo te storitve dodatno zaračunali,« so dodali.

M. Ž.