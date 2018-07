Dana v polletju povečala prihodke in dobiček

Mirna - Mirnska Dana je v prvem polletju ustvarila 8,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček v višini 600.000 evrov je primerljivega lanskega presegel skoraj 100-odstotno. Dana si ob koncu leta obeta približno osemodstotno rast prodaje, ob tem pa krepi zmogljivosti, je poročala STA.

Direktor Marko Hren je povedal, da jim letošnje deževno poletje sicer ni šlo ravno na roko, trenutno poslovanje pa ni tako cvetoče, ko je bilo v prvih petih mesecih. Kljub temu si ob koncu leta obetajo približno 16,5 milijona evrov prihodkov od prodaje.

Dana bo konec avgusta končala lani začeto dvomilijonsko naložbo v proizvodnjo polizdelkov, s katero so se prijavili na razpis za evropska nepovratna sredstva ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dobili slabega pol milijona evrov podpore. Kupili so tudi novo polnilno linijo za balone za vodo, pričakujejo še novi polnilec za polnjenje v stekleno embalažo. Vse tri naložbe skupaj so vredne približno 2,3 milijona evrov. Ne manjka pa jim novih zamisli, je za dodal direktor.

Letos so kupcem ponudili tudi polnitev vode v papirni embalaži, s čimer želijo med prvimi omejiti poplavo plastične embalaže.

Dana je v prvih šestih mesecih letos izvozila za 2,85 milijona evrov izdelkov oz. dobrih 30 odstotkov svojih izdelkov, na domačem trgu pa je rasla predvsem z blagovno znamko Dana. Med njenimi največjimi kupci v Sloveniji so Mercator, Spar, Engrotuš, Lidl, Ahac in Hofer. Na Hrvaškem so s skoraj celotno ponudbo lani prodrli v prodajalne trgovske verige Plodine, s končnimi izdelki pa letos tudi na srbski trg.

V tujini so največ prodali na Hrvaškem, v BiH, ZDA in na Kitajskem. Med drugimi Daninimi večjimi trgi so še Italija, Rusija in Kuvajt. Dani prodaja tudi na Švedskem in v Švici. S polizdelki, ki so pomemben del njenega prodajnega programa, nastopa na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, na Kosovem in v Makedoniji.

Družba po zadnjih podatkih zaposluje nekaj manj kot 110 ljudi. Letos so zaposlovali predvsem za nadomestitev odliva. Do konca leta načrtujejo še skupaj štiri zaposlitve, je povedal Hren.

