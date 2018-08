Družinski pool party v Termah Šmarješke toplice

1.8.2018 | 08:30

Končno smo dočakali letošnji prvi pravi vročinski val … Morda bo kdo rekel, da težko prenaša vročino in da ni tega vala, ki ni vodni, prav nič vesel, mi pa mu bomo rekli, da poznamo zanj najboljšo rešitev. In tudi zabavno!

To nedeljo se v Termah Šmarješke Toplice obeta namreč nadvse prijeten dan. Ne samo zato, ker so šmarješki bazeni umeščeni v lepo in zeleno naravno okolje, ker jih obdaja gosta senca okoliških dreves zdraviliškega parka, ker blagodejna termalna voda s temperaturo skoraj 33 stopinj Celzija napolnjuje zunanje bazene, ki so vir najboljše osvežitve, ker je kopališče urejeno, čisto in dovolj prostorno, da se kopalnim brisačam med seboj ni treba dotikati, temveč tudi zato, ker se pripravlja družinska zabava ob bazenu!

Prosti dnevi so krasna priložnost za družinsko druženje, brezskrbne izlete, za navihane športne aktivnosti. In v nedeljo, 5. 8. 2018, vas vabimo na žur, ki bo združeval vse našteto!

Poskrbljeno bo za ljubitelje športa in glasbe, pa tudi za tiste, ki vas radovedno vznemirjajo čarovniški triki.

Da ne boste česa zamudili …

- od 10. do 13. ure otroški poligon v stilu Run4fun in prikaz osnov kickboxa za vse generacije --> v sodelovanju s Top gym iz Trebnjega

- od 14. do 19. ure zabava z DJ-jem in voditeljico Barbaro Pirh

- od 12. do 13. ure tekmovanje v spustu po toboganu

- od 13:15 do 14. ure predstava čarodeja Andreja Zemeta

- od 15. do 20. ure animacija z Medom Tedom

- ob 15:30 plesna zabava ob bazenu z voditeljico in animatorko Barbaro Pirh

- ob 17:30 vadba za trebuh, noge in zadnjico --> v sodelovanju s Hop klubom

- od 9. do 21. ure igranje v otroškem kotičku, slackline po vodi, green volley odbojka, namizni tenis in nogomet

Trava v šmarješkem zdraviliškem parku je gosta in dišeča, hoja po gozdnih potkah poživljajoča, pogled na jezerce z indijskimi lotosi vas bo navdušil, poletna kulinarična ponudba pa je, verjemite, takšna, da ves dan ne boste imeli prav nobenih skrbi.

Mislite, da se res najde kdo, ki bi to nedeljo raje bil doma?

Vi zagotovo ne!

Mi pa vas z veseljem pričakujemo!

Več informacij najdete tudi na www.terme-krka.si.

Oglasno sporočilo