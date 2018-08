V soboto bo v Ribnici potekal že 5. Srednjeveški dan

1.8.2018 | 20:15

Ribnica - V ribniškem gradu bo v soboto potekal že tradicionalni Srednjeveški dan. Prireditev organizira društvo Viteški red Viridi Hedera iz Ribnice v sodelovanju z Občino Ribnica in Knjižnico Miklova hiša in bo letos potekala že petič zapored.

Srednjeveški dan se bo pričel ob 14. uri s svečanim mimohodom vseh sodelujočih skupin in pozdravnim nagovorom ribniškega župana Jožeta Levstka.

Prireditev prinaša pester glasbeno-plesni program, v katerem bo sodelovalo osem srednjeveških skupin iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. Na grajskem dvorišču in za grajskim obzidjem bodo postavili srednjeveški tabor z okoli 10 šotori. Obiskovalci bodo lahko spoznavali življenje vitezov, si ogledali prave viteške boje in srednjeveške plese, prisluhnili glasbi tistega časa, poskusili srednjeveško kulinariko in se sprehodili po srednjeveški rokodelski tržnici. Najmlajši bodo lahko sodelovali v srednjeveških delavnicah, skozi katere bodo lahko spoznavali način srednjeveškega življenja, srednjeveško orožje in opremo ter viteško bojevanje. Imeli bodo tudi možnost, da se spopadejo s čisto pravimi vitezi.

Ob 17. uri se bo na grajskem travniku pričel prikaz lokostrelstva in bitk in drugi nastopi, vrhunec dogajanja pa bo večerna uprizoritev bitke za grad, ki se bo pričela ob 20. uri. Prireditev bodo sklenili ob 21. uri z ognjenim spektaklom.

M. L.-S.