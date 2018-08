Alarm v Šolskem centru; bombo uničili na kraju najdbe

1.8.2018 | 07:00

GRC Novo mesto

Včeraj ob 6. 35 uri sta gasilca GRC Novo mesto na Šegovi ulici v Novem mestu pregledala prostore Šolskega centra, ker se je tam sprožil požarni alarm. Do požara ni prišlo.

Bombo uničili na kraju najdbe

Ob 16.34 so na območju naselja Spodnja Bilpa, občina Kočevje, našli ročno bombo italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije sta nevarno najdbo strokovno uničila na kraju najdbe. Gmotne škode in negativnih vplivov na okolje ni bilo. Tehnično pomoč in zavarovanje kraja uničevanja so zagotovili gasilci PGD Predgrad in policisti. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Goreli odpadki in trava

Ob 20.36 je v ulici Prapreška pot na Otočcu, občina Novo mesto, gorela zgrabljena suha trava na travniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so gorečo travo v dolžini približno 50 metrov pogasili.

Ob 14.05 je v bližini Ceste 4. julija v Krškem gorela manjša količina odpadkov v naravi. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Madeži v potoku

Ob 8.29 so bili v Vrhovem v občini Radeče v potoku Krepovka opaženi oljni madeži. Gasilci PGE Celje so mastne madeže odstranili in v potok namestili pivnike. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Posavski gasilci odstranjevali sršene

Ob 20.04 so v naselju Pečje, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so odstranili sršenje gnezdo iz gospodarskega objekta. Ob 20.05 so v naselju Spodnji Stari Grad to storili na stanovanjskem objektu, ob 20.45 pa na Drožanjski cesti v Sevnici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP VODALE izvod VODALE danes med 11.00 in 15.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 9. in 13. uro na območju TP Pišece Orehovec 2 izvod Pišece.

M. K.