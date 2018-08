Od danes višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

1.8.2018 | 10:10

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Od danes bosta za 2 odstotka višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Gre za redno letno uskladitev na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Osnovni znesek minimalnega dohodka bo tako od 1. avgusta znašal 392,75 evrov, varstveni dodatek pa 577,34 evra, so sporočili ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Uskladitev nove višine minimalnega dohodka se bo že upoštevala pri izplačilih denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za avgust. Novih vlog prejemnikom zaradi uskladitve ni potrebno vlagati.

Tako bo denimo dvostarševska družina z dvema mladoletnima otrokoma brez dohodkov in premoženja od danes dalje lahko prejela 1.125,79 evrov, vključena sta denarna socialna pomoč in otroški dodatek, so navedli v minisrtsvu.

Skupno število prejemnikov denarne socialne pomoči je trenutno 53.183, kar pomeni, da se je število prejemnikov v primerjavi z letošnjim majem povečalo za 3.275. Skupno število prejemnikov varstvenega dodatka pa je trenutno 17.913 in je v primerjavi z majem naraslo za 1.199.

Z današnjim dnem se uskladita tudi posmrtnina in pogrebnina. Posmrtnina tako po novem znaša 392,75 evra, pogrebnina pa 785,50 evra.

M. Ž.