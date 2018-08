Na glasbenem festivalu ob Kolpi tudi v družbi Laibach in Clawfinger

1.8.2018 | 14:30

Kostel - V Fari v občini Kostel se začenja ogrevanje pred prvim tridnevnim glasbenim festivalom Castle Kolpa. Najbolj zagreti lahko festivalski kamp zasedejo že danes, ko bodo nastopili Koala Voice, 2B in Kočevska Allstar Orchestra. Med vodilnimi nastopajočimi bodo sicer Laibach, Clawfinger, Plavi orkestar, Magnifico, Big Foot Mama, S.A.R.S. in Hladno pivo.

Castle Kolpa Music Festival je nov festival, ki mladim in mladim po srcu ponuja druženje ob glasbi neposredno ob reki Kolpi. Festivalsko dogajanje bo razdeljeno na tri odre - glavnega, oder ob plaži in areno. Na njih se bodo zvrstile tuje in domače skupine ter DJ-ji.

Po današnjem ogrevanju se uradni program festivala pričenja v četrtek. Na glavnem odru bodo nastopili sloviti švedski rap metalci Clawfinger ter Big Foot Mama, Hladno pivo, Prismojeni profesorji bluesa in Stray Train. Na odru na plaži bodo igrali Period VI, No Agenda, Spotless Minds in Jegilja, v areni pa bodo ritem diktirali DJ-ji Mike Prob, Sander Logar, Matt The House Fox in Leon B.

V petek bosta za vrhunec dogajanja na glavnem odru poskrbeli Laibach, ki bodo predstavili skladbe iz širšega repertoarja, ter srbska glasbena atrakcija S.A.R.S.. Med glavnimi nastopajočimi večera bodo še Happy Ol' McWeasel, Jackson ter Gramophonedzie Live Experience. Plažni oder bodo zasedli Chatte Noire, D Kokks, Maniacs in Charlie Butter Fly, areno pa MC Mike, Jackie DJ, Gramophonedzie, Angel Anx in Shipe.

Na zaključni sobotni večer bodo na glavni oder stopili Hamo & Tribute 2 Love, Brkovi ter Ice On Fire. Proti vrhuncu bo festival popeljal samosvoj slovenski glasbenik in pevec Magnifico, večer pa bo sklenila zasedba Plavi orkestar, katerih uspešnice, kot so Od rodjendana do rodjendana, Suada ter Bolje biti pijan nego star, prepevajo številne generacije. Na plaži se bodo zvrstili nastopi Lost Void, Sillycons, The Wet in Lumberjack, v areni pa bo med drugimi plošče sukal DJ Paolo Barbato.

Ob številnih festivalskih dejavnostih, med katerimi bodo gledališke predstave, bo obiskovalcem na voljo tudi plaža na reki Kolpi, v kateri se bodo lahko ohladili v vročih avgustovskih dneh. Kamp je ločen od festivalskega prizorišča, šotoriti pa je mogoče od danes naprej.

Organizatorji Intalite d.o.o obljubljajo, da bo v prihodnji dneh ob Kolpi mogoče »kakovostno preživeti prosti čas«, prav tako pa bodo obiskovalci lahko sklenili številna nova poznanstva ter spoznali »prekrasno naravo in odlično glasbo na vrhunsko opremljenih odrih«.

STA