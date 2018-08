Nasmeh bodo pričarali tudi 52 otrokom iz JV Slovenije

1.8.2018 | 11:20

Foto: Tuš holding, d.o.o.

Debeli rtič - V okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh bo tudi letos slovenski trgovec Tuš na morje odpeljal 500 otrok iz socialno ogroženih družin. Od jutri, 2. avgusta, bo v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču letovala druga skupina 110 otrok, od tega jih 52 prihaja iz Črnomlja, Metlike, Novega mesta, Trebnjega, Kočevja in Ribnice, so sporočili iz Tuša.

Kopanje, ustvarjalne delavnice, učenje plavanja, nogometa in plesa, zabava z glasbo in karaokami ter izlet z ladjico so le nekatere od dejavnosti aktivnega tedna na Debelem rtiču. V 16 letih dobrodelnega projekta se bo tako število otrok, ki se bodo udeležili nepozabnega letovanja, povzpelo na 8.100, so dodali.

Morske radosti za otroke iz socialno ogroženih družin omogočajo skupaj s partnerjem Rdečim križem Slovenije, ki je letos med 500 otroki izbral tudi 52 otrok iz jugovzhodne Slovenije. Izbira poteka na podlagi objektivnih parametrov s pomočjo Centrov za socialno delo, socialnih služb na osnovnih šolah ter Območnih združenj Rdečega križa Slovenije, so pojasnili v Tušu.

M. Ž.