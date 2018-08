Ljubiteljsko gobarjenje ali rop gozda? Korupcija pri postopkih imenovanja direktorice?

1.8.2018 | 18:00

Gobarji se nad letošnjo gobarsko sezono ne morejo pritoževati, saj je vreme z obilo dežja in sopare poskrbelo, da so gobe obilno rasle od pomladi do prejšnjega tedna, ko je pritisnila vročina. Ob pogledu na fotografije, ki jih nekateri objavljajo na družbenih omrežjih, je jasno, da mnogi ne upoštevajo zakonskega določila – dva kilograma na dan po osebi. Preverjali smo, kaj na to pravijo lastniki gozdov in inšpekcijske službe.

Komisija za preprečevanje korupcije je pri postopkih za imenovanje Mojce Stopar Zevnik za direktorico Doma starejših občanov Metlika zaznala korupcijska tveganja. Zaključen je tudi drugi razpis za direktorja. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Po treh letih razmišljanj, debat in pridobivanju informacij so šentjernejski svetniki očitno na mizo dobili dovolj podatkov in zagotovil, da je v primeru reševanja komunalnega problema v občini najboljša odločitev odkup koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda. S sedanjim koncesionarjem, to je WTE iz Kranjske Gore, s katerim je koncesijsko pogodbo leta 2011 za 35 let sklenil še prejšnji župan Franc Hudoklin, so bili namreč že dolgo nezadovoljni. Več v Dolenjcu, kjer lahko najdete tudi lahkotnejše, poletne teme in še veliko drugega, zahtevnejšega branja.