Izginila kosilnica; deveterici ni uspelo

1.8.2018 | 12:25

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

V Čelevcu na območju Šmarjeških Toplic je med nedeljo in ponedeljkom nekdo skozi pritlično okno vlomil v počitniško hišo ter ukradel kosilnico. Lastnico je oškodoval za 600 evrov.

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Bele krajine izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Pakistana, štirimi državljani Indije in državljanom Libije še niso zaključeni.

J. A.