Rajović zmagal na Kitajskem

1.8.2018 | 13:15

Dašan Rajović na cilju desete etape dirke okoli jezera Qinghai. (Foto: Adrian Hoe)

Novo mesto - Kolesar novomeškega moštva Adria Mobil Dušan Rajović je dobil ciljni šprint desete etape kolesarske dirke okoli jezera Qinghai. V skupnem vrstnem redu še naprej vodi Kolumbijec Hernan Aguirre, Radoslav Rogina pa z dvema minutama in 35 sekundami zaostanka ostaja na tretjem mestu. Do konca dirke kategorije hors so še tri etape.

I. V.