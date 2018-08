Zdaj ugodnejše prijave na sejem POK

1.8.2018 | 16:30

Utrinek z lanskoletnega sejma (Vir: ZPTM Brežice)

Brežice - Brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino vabi vsa zainteresirana podjetja k prijavi na 8. Podjetniško – obrtni in kmetijski sejem – POK 2018. Tudi letos bo potekal v športni dvorani pri Osnovni šoli Brežice, in sicer 20. in 21. oktobra, s prijavo do 28. avgusta pa imajo podjetja možnost za ugodnejši najem sejemskega prostora, so sporočili iz zavoda.

Sejem bo tradicionalno postregel s pestrim obsejemskim programom, otroško animacijo in kuhanjem Županovega golaža, ves čas trajanja pa bodo v sejemski vinski kleti potekale degustacije lokalnih vin in domačih dobrot, so navedli in pridali, da vseh presenečenj organizator še ne želi izdati.

Prijave sprejemajo preko spleta (izpolnjeno prijavnico lahko pošljete preko spleta na naslov: info@pcbrezice.si) ali po navadni pošti na naslov ZPTM Brežice, Gubčeva 10a, Brežice. Prijavnico in informacije so na voljo na spletni strani www.pcbrezice.si.

M. Ž.