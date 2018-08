Huda ura nad Novim mestom in okolico - udar strele, razkrita streha, podrt kozolec, na tleh drevesa

2.8.2018 | 06:50

Sinočnje neurje je bloku na Jakčevi dobesedno olupilo novo fasado ... (foto: R. J.)

Pred Mercatorjem v naselju Pod trško goro (Foto: M. S.)

Pozno sinoči se je neurje razbesnelo nad Novim mestom in okolico. Drevesa so padala kot za stavo, strela je udarila v blok na Jakčevi, podrl se je kozolec, meteorna voda je vdirala v prostore, gasilci so pokrivali tudi razkrite strehe ... V nadaljevanju sledi seznam posredovanj dežurnih služb, kot so si sledila od 23. ure dalje:

Vetrolom

Ob 23.14 je na cesti Škocjan-Zbure, občina Škocjan, podrto drevo oviralo promet. Oviro je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 23.16 je močan veter v ulici Ločna v Novem mestu odkril okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so streho sanirali in pokrili s folijo.

Ob 23.20 sta podrti drevesi ovirali promet pri kraju Ždinja vas v občini Novo mesto. Drevesi je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja.

Ob 23.35 je v kraju Uršna sela, občina Novo mesto, električni vodnik oviral promet. Posredoval je delavec elektra.

Ob 23.44 je v Jurčičevi ulici v Novem mestu drevo padlo čez cesto in zaprlo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ob 23.45 je v Stranski vasi v občini Novo mesto drevo padlo čez cesto. Gasilci PGD Stranska vas so drevo razžagali in odstranili.

Ob 23.55 sta gasilca GRC Novo mesto na stanovanjskem objektu v Ločni v Novem mestu na strehi namestila strešnike.

Ob 0.12 je v Jakčevi ulici v Novem mestu zaradi vetra drevo padlo na osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so drevo odstranili in vozilo pokrili s PVC folijo. Zaradi udara strele je nastala večja škoda na fasadi večstanovanjskega objekta. Do sanacije objekta so gasilci in policisti območje zavarovali s trakom.

Ob 0.32 so gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu na Cankarjevi ulici v Novem mestu razžagali in odstranili dve podrti smreki.

Ob 0.44 so gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu na Maistrovi ulici v Novem mestu razžagali in odstranili podrto drevo.

Ob 0.51 so v ulici Krka v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence odstranjevali posledice neurja. Močan veter je na cesto podrl kozolec, pod katerim se je nahajalo parkirano osebno vozilo. Poškodovanih oseb ni bilo. Gasilci so odmaknili dele podrtega kozolca in sprostili cestišče. O dogodku so bili obveščeni policisti. Višina nastale škode še ni znana.

Ob 0.51 je bilo na relaciji od ulice Krka v Novem mestu do naselja Smolenja vas, zaradi neurja podrtih 15 dreves. Drevje so razžagali in odstranili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 1.10 sta v Jurčičevi ulici v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto razžagala podrto drevo.

Ob 2.48 je v Šmarjeških Toplicah močan veter podrl dve drevesi. Gasilci PGD Šmarjeta so drevesi razžagali in odstranili.

Ob 2.45 je na Novem trgu v Novem mestu močan veter podrl drevo. Gasilci GRC Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 5.25 je podrto drevo oviralo promet na relaciji Mrzla Luža-Račje selo v občini Trebnje. Drevo je razžagal in odstranil delavec komunalnega podjetja.

Poplave meteorne vode

Ob 23.23 je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt v Ulici talcev v Novem mestu. Gasilec GRC Novo mesto je ob prihodu pregledal objekt in ugotovil, da se je voda umaknila in pomoč ni potrebna.

Ob 23.27 je v ulici Brod v Novem mestu meteorna voda zalila prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so vodo izčrpali.

Ob 0.16 je na Seidlovi cesti v Novem mestu meteorna voda poplavila poslovne prostore. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Novo mesto so vodo posesali in očistili prostore.

Plazovi, udori

Ob 23.23 je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu zaradi neurja prišlo do zdrsa zemljine na cestišče. Posredoval je delavec cestnega podjetja, ki je zemljino odstranil in očistil cestišče.

Trk dveh vozil

Včeraj ob 8.33 so gasilci PGE Celje in PGD Sevnica posredovali v Radečah, kjer je prišlo do trka dveh osebnih vozil. Zavarovali so mesto nesreče, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter odstranili vozili s cestišča. Reševalci NMP Celje so poškodovani osebi odpeljali v SB Celje.

S helikopterjem v UKC

Ob 18.42 so v Učakovcih, občina Črnomelj, posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri oskrbi obolele osebe. Na kraju so jo oskrbeli in jo predali ekipi Helikopterske enote nujne medicinske pomoči, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Odprli stanovanje

Ob 20.30 so v ulici Pod vinogradi v Straži gasilci PGD Vavta vas s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in stanovalki omogočili vstop v prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA;

- od 11.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1;

- od 13.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽABJEK, TP VRHOVO, TP MALI VIDEM, TP VELIKI VIDEM, TP DOLGA NJIVA, TP ŠENTLOVRENC, TP ŠENTLOVRENC GOREC, TP MARTINJA VAS in TP MEDVEDJEK;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu 2. PROTI GRČ VRHU DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 8. in 10. uro prekinjena dobava na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Slivje izvod Slinovce.

