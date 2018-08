Kmalu nova zdravstvena ambulanta

Nova ambulanta Zdravstvenega doma Novo mesto je prostore dobila v upravnih prostorih nekdanje mirnopeške osnovne šole. (Foto: N. R.)

Mirna Peč - Nekdanja osnovna šola v središču Mirne Peči dobiva novo podobo in vsebino. Oktobra domača občina v osrednjem delu pritličja načrtuje odprtje stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka, ki ji bodo postopoma sledile še zbirke preostalih znanih Mirnopečanov, v nekdanjem upravnem delu šole pa v sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto urejajo prostore za novo ambulanto družinske medicine. Zdravstveni dom bo poskrbel za obnovo prostorov in opremo, občina pa za zunanjo ureditev.

Prenovo prostorov je novomeški zdravstveni dom začel v drugi polovici maja. Vsa gradbeno-obrtniška dela so opravili v mesecu dni in uredili prostor za medicinsko sestro, ambulanto zdravnika, previjalnico in referenčno sobo oz. večnamenski prostor. Prenovili so tudi sanitarije in uredili čakalnico, zamenjali tudi okna s senčili in vhodna vrata z nadstreškom ter uredili dostop za invalide. Po podatkih zdravstvenega doma prenova prostora znaša okoli 70.000 evrov (brez DDV).

»V prihodnjih dneh bomo prostore ustrezno opremili z notranjo opremo in začeli postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Po pridobitvi se bodo prostori lahko začeli uporabljati za delovanje ambulante splošne oz. družinske medicine. Zadovoljni smo, da nam je uspelo urediti lepe prostore, v katerih se bodo dobro počutili zaposleni, predvsem pa pacienti,« so dejali v novomeškem zdravstvenem domu in poudarili, da si bodo skupaj z mirnopeško občino prizadevali za čim večje število občanov, ki bodo obiskali njihovo novo ambulanto, da bo zaživela. »S tem bomo upravičili našo strategijo za krepitev primarnega zdravstvenega varstva, ohranitev Zdravstvenega doma Novo mesto kot temeljnega izvajalca primarne zdravstvene dejavnosti in skupno skrb za kakovostno, učinkovito in čim bolj dostopno javno primarno zdravstveno varstvo za naše uporabnike,« so še dodali.

Domača občina v skladu z dogovorom z zdravstvenim domom in zavoljo enotne podobe celotnega bivšega hrama učenosti vzporedno z ureditvijo že omenjenega muzeja ureja tudi zunanji del objekta, kjer bo ambulanta. »Občina je spomladi letos že porušila staro kotlovnico in uredila streho, po zaključku notranjih del pa je predvidena še ureditev zunanje okolice s fasado. Skupna ocenjena vrednost del je 40.000 evrov brez DDV,« je pojasnila Nataša Rupnik iz mirnopeške občinske uprave in dodala, da občina poziva vse občane, da se kar v največjem številu opredelijo za novega zdravnika, saj bo obseg programa odvisen od števila opredeljenih pacientov.

