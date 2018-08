Nova stanovanjska soseska v Škocjanu v pripravi

2.8.2018 | 15:00

Škocjanski svetniki na zadnji seji pred dopusti v juniju.

Škocjan - Občina Škocjan skrbi, da bodo mlade družine imele priložnost ostati v domačem kraju. Zato si prizadevajo, da čim prej zaživi nova stanovanjsko soseska, imenovana Hrastulje 2 - prvi del je že naseljen. Občinski podrobni prostorski načrt Hrastulje 2 je bil sprejet leta 2016, a območje je treba tudi komunalno opremiti in na zadnji občinski seji so svetniki sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je izdelalo novomeško podjetje Espri d.o.o.

Gre za okrog 1,8 hektarov veliko območje na vzhodu Škocjana oz. na jugu Hrastulj, tik ob lokalni cesti proti Bučki, nasproti že obstoječe pozidave stanovanjskih hip območja Hrastulje 1. Območje je nepozidano, v naravi so to kmetijske površine in travniki. Predvidena je izgradnja 18 enostanovanjskih stavb. Ob vseh bodo urejene parkirne in druge utrjene površine in dvorišča, dovoljena bo postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.

Blaž Malenšek

Kot je povedal direktor podjetja Blaž Malenšek, bo povprečni komunalni prispevek ob gradnji na hišo znašal okrog 7.500 evrov, »kar je malo več, a vse bo zgrajeno na novo.« Skupni strošek gradnje nove komunalne opreme bo okrog 355 tisoč evrov.

In kaj pomeni komunalna ureditev območja? Izgradnjo notranjih cest z vsemi komunalnimi vodi in TKK. Na občini so že izbrali projektanta, ki bo najprej projektiral vso dokumentacijo znotraj območja Hrastulje2, drugi del pa bo obsegal obnovo ceste od mosta do obeh naselij Hrastulj, saj je ta dotrajana in ne najbolj varna - sploh sedaj, ko se bo število stanovalcev tu povečalo. Občina se bo obeh investicij lotila po pridobitvi vseh dovoljenj, predvidoma v začetku leta 2019. Do konca letošnjega leta nameravajo tako pridobiti lastninske in druge stvarne pravice na zemljiščih parcelah ter izdelati potrebno projektno in tehnično dokumentacijo.

Odlok o komunalnem opremljanju nove stanovanjske soseske v Škocjanu so svetniki sprejeli soglasno.

Besedilo in foto: L. Markelj