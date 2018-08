Pumptrack do nadaljnjega zaprt

Okoli steze so varnostni trakovi in napis, da je proga do prevzema zaprta.

Pumptrack so pred nekaj dnevi slovesno odprli.

Mirna - Občina Mirna je pred nekaj tedni odprla pumptrack, ki je namenjen kolesarjem, kotalkarjem, rolkarjem in drugim. Številni ljubitelji vožnje po zaviti stezi so bili nad novo pridobitvijo občine navdušeni, pred dnevi pa so na občinski strani objavili novico, da je pumptrack do nadaljnjega zaradi urejanja oziroma ozelenitve steze zaprt.

»Ker želimo ohraniti zelene površine v športnem parku, trenutno poteka zatravitev brežin na pumptrack stezi, zato vas naprošamo, da upoštevate varnostne trakove in steze ne uporabljate,« so zapisali na spletni strani občine.

Na Mirni športni park pri osnovni šoli skoraj vsako leto obogatijo z novo pridobitvijo. Lani so denimo ob praznovanju 50-letnice domačega nogometnega kluba namenu predali nove tribune, letos pa bodo v sklopu projekta Učenje in gibanje za okolje poleg pumptracka uredili še učilnico na prostem, poligon za motorične sposobnosti in rusko kegljišče. Projekt so začeli pripravljati že lani, ko so se tudi prijavili na javni poziv na osnovi sheme CLLD. Bili so uspešni, saj so iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja dobili odobren znesek v višini 92.000 evrov, a so dolgo čakali še na sklep Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Naložba je v celoti ocenjena na nekaj več kot 130.000 evrov.

Na občini si prizadevajo, da bi otroci in mladostniki čim več časa preživeli na prostem, zato so se tudi lotili investicije. »Želimo jim ponudimo nekaj, kar jih bo odvrnilo od računalnikov, in da bodo vsaj del prostega časa namenili gibanju na prostem,« je nedavno za Dolenjski list dejala direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

