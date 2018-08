World Scholar's cup Barcelona

2.8.2018 | 10:20

Senovo, Barcelona - V tednu med 21. in 28. julijem so se osmošolke iz OŠ XIV. divizije Senovo udeležile mednarodnega tekmovanja World Scholar's cup v Barceloni, kamor so se uvrstile po odličnem uspehu na regijskem tekmovanju v Ljubljani. Tudi tukaj je tekmovanje potekalo v angleščini, udeleženci pa so tekmovali na šestih področjih; umetnost, glasba, zgodovina, književnost, sociologija, naravoslovje in posebna tema, letos so bili to medsebojni odnosi. Osnovnošolci in dijaki so se pomerili v ekipni debati, kreativnem pisanju esejev in dveh preizkusih znanja iz teh šestih področij.

Tekmovanja se je udeležilo 2100 tekmovalcev iz 56 držav sveta.

Naše bivanje v Barceloni je popestril tudi bogat ob tekmovalni program. Tako so naša dekleta sodelovala na lovu na zaklad, kjer so skupaj s 14 učenci iz drugih držav spoznavale tipično špansko vasico, posvojile vsaka svojo alpako, ki je maskota tekmovanja in predstavljale našo državo na stojnici na velikem sejmu kultur, kjer so se predstavile prav vse sodelujoče države. Naša Lea Šterban, kot ena izmed uspešnejših tekmovalk na regijskem tekmovanju, pa je bila tudi nosilka slovenske zastave na zaključni prireditvi.

Našo ekipo smo sestavljaje Maja Kmetec, Petra Požun in Lea Šterban pod vodstvom mentorice Lee Opravž Ostrelič. Na tekmovanju so se odlično odrezale. Osvojile so 11 medalj; pet zlatih in šest srebrnih. Dosegle so odlične rezultate in se s tem kvalificirale na naslednji, zadnji del tekmovanja (Tournament of Champions), ki bo potekalo na prestižni univerzi Yale v Združenih državah Amerike v novembru.

Še enkrat čestitke Lei, Petri in Maji.

Zapisala mentorica: Lea O. Opravž, OŠ XIV. divizije Senovo

