United in Music - mladinska izmenjava ob reki Kolpi

2.8.2018 | 17:00

Foto: Zavod APIS

Vinica - Zavod APIS iz Ljubljane med 30. julijem in 7. avgustom organizira že tretjo glasbeno mladinsko izmenjavo v Kampu Kolpa Vinica. Skupaj s partnerskimi organizacijami iz Grčije, Jordanije, Libanona in Združenega kraljestva v projektu »United in Music« povezujejo 34 mladih, ki raziskujejo kulturno raznolikost in povezujejo v skupnem ustvarjanju glasbe, so sporočili organizatorji.

Rezultate ustvarjalnega druženja bodo mladi ljubitelji glasbe predstavili na brezplačnem koncertu mednarodnega pevskega zbora v Kampu Kolpa Vinica v nedeljo, 5. avgusta, ob 18. uri.

Med projektom bodo mladi pridobili znanja s področja vokalne tehnike, zborovskega petja in harmonije ter nastopanja, spoznali pa bodo tudi podporne dejavnosti pri glasbeni produkciji. »Pozitivni učinki poslušanja in ustvarjanja glasbe so dobro znani, glasba pa je tudi izjemno učinkovit medij za preseganje kulturnih razlik in prepoznavanje prednosti, ki jih prinaša multikulturna družba. Vrednote, kot so strpnost, pravičnost, solidarnost in nediskriminacija, so danes postavljene na težko preizkušnjo, zato je toliko bolj pomembno, da prepoznamo pozitivne plati multikulturne družbe in se zavedamo nujnosti medkulturnega dialoga,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»United in Music« je nadgradnja uspešnih Erasmus+ projektov »Rhythm of Youth« in »Music on the Move«, ki sta poleti 2015 in 2016 navdušila udeležence, prepoznana pa sta bila tudi kot primera dobre prakse s strani Erasmus+ nacionalne agencije MOVIT.

Projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, izvaja ljubljanski Zavod APIS v sodelovanju z mednarodnimi partnerji East and West Center for Sustainable Development (Jordanija), Generis (Libanon), Greek Forum of Refugees (Grčija), The Inside Out Programme (Združeno kraljestvo).

M. Ž.