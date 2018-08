FOTO: Delavci že pospravljajo odpadlo fasado; kriva slaba izvedba?

2.8.2018 | 11:55

V okolici bloka na Jakčevi 19 je živahno že vse od jutra.

Posledice sinočnjega neurja je občutil tudi megane.

Novo mesto - Kot smo poročali že zjutraj, je ponoči strela udarila v blok na Jakčevi ulici v Novem mestu. Ko smo se danes dopoldne odpravili tja, smo lahko opazili, da se je sanacija že začela.

"Zjutraj smo bili obveščeni, kaj se je zgodilo, in takoj smo stopili v stik z izvajalcem. Imel je ravno proste kapacitete, zato smo se dogovorili, da sanacija steče v najkrajšem možnem času. V tem primeru gre tudi za varnost," je pojasnil Luka Lindič, tehnični direktor v Terci (ta je upravnik bloka na Jakčevi 19).

Opazili smo lahko, da so delavci podjetja Prenova pospravljali odpadle elemente, danes naj bi bilo območje počiščeno, v naslednjih dneh naj bi se začela sanacija.

"Pregledati moramo še streho, zdaj je še mokro in bi bilo nevarno hoditi po njej," je dodal Lindič.

Marko Bele iz podjetja Prenova, ki je začelo pospravljati ostanke fasade, je zagotovil, da bodo fasado sanirali v enem tednu.

"Ta blok je dobro ozemljen. K temu stanju je po moji oceni pripomogel močan veter in tudi strela, da se je fasada nekje načela. Mi pa ni jasno, zakaj strela ni poškodovala izolacije," je razmišljal Bele.

Med pogovorom izvemo, da je poškodovana fasada na severni strani objekta, in prav s severne strani naj bi sinoči prišla tudi nevihta.

Slaba izvedba?

Med komentarji pri članku o dogodku na Jakčevi se na spletu pojavljajo namigovanja, da morda vendarle za poškodbo fasade ni bila kriva strela, temveč zgolj veter, ki naj bi "olupil" slabo narejeno fasado.

"Nisem bil zraven, ko se je to zgodilo. Podatki zaenkrat kažejo, da je strela udarila v blok ali njegovo okolico, potem pa naj bi se posledično tudi s pomočjo orkanskega vetra, saj je pihal s hitrostjo do 100 km/h, zgodilo, kar se je. Situacijo še analiziramo. Sicer je ta fasada še pod garancijo, to steno je podjetje Prenova delalo leta 2013 in garancija velja 10 let. Če se bo izkazalo, da je za poškodbe kriva slaba izvedba, bomo uveljavljali garancijo, sicer bomo škodo plačali iz zavarovanja," je dodal Lindič.

Na bližnjem parkirišču smo opazili tudi poškodovani avtomobil. Po pogovoru s stanovalci izvemo, da se je nanj ponoči podrlo drevo.

"Kaj takega se pri nas še ni zgodilo. Moram reči, da ko je udarila strela, nisem vedela, da je treščilo tukaj, slišati je bilo, kot da je v sosednji blok," je povedala ena od stanovalk.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

