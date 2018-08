Nad sina z vilami, hči pa udaril in vanjo vrgel steklenico, da se je zgrudila

Včeraj pozno popoldne so policisti posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 59-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo in otroki. Nasilnež, ki je bil pijan, je v hiši razmetaval in razbijal inventar ter pohištvo. Sina je napadel z vilami in ga pretepal, hči pa večkrat močno udaril. Članom družine je grozil z lovsko puško in v hči s tako silo vrgel steklenico, da se je ta zgrudila. Pomoč so ji nudili v zdravstvenem domu, od tam pa so jo prepeljali v bolnišnico. Policisti so nasilneža obvladali z uporabo prisilnih sredstev, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so tudi orožje s katerim je grozil. Ugotovljeno je bilo, da moški že dalj časa izvaja nasilje nad ženo in mladoletnimi otroki. Žrtve žali, jim grozi in jih pretepa. Tudi v preteklosti naj bi jim grozil, da jih bo ubil in v njih meril z orožjem.

Nasilnežu bodo izrekli ukrep prepovedi približevanja in ga ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja otrok in surovega ravnanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Osumljenec je več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga policisti v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Pozivamo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

Ob denar in nakit

V kraju Vrh pri Površju je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit.

Eden ga je zamotil, dva pa smuknila v hišo

Okoli 17. ure so se na dvorišče stanovanjske hiše v okolici Krškega z avtomobilom pripeljali trije neznanci. Eden od njih je s pretvezo, da je predstavniki gradbenega podjetja in si ogleduje traso za izgradnjo vodovoda, zamotil oškodovanca in ga zvabil iz hiše. Druga dva pa sta izkoristila njegovo nepazljivost in vstopila v hišo, kjer sta pregledala prostore. Žena oškodovanca je osumljenca zalotila, potem pa so vsi trije pobegnili. Policisti okoliščine še preverjajo.

Dva "švercarja" ljudi pristala v rokah policije

Nekaj po 9. uri so občani policiste opozorili na dva sumljiva kombija hrvaških registrskih oznak na območju Griča pri Dobličah. Črnomaljski policisti so se takoj odzvali in eno kombinirano vozilo Mercedes viano ustavili. Ugotovili so, da državljan Hrvaške v kombiju prevaža osem tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Kasneje so pri Tanči gori izsledili še drug kombi, prav tako Mercedes viano hrvaških registrskih oznak. Osebe so se ob prihodu policistov razbežale, vendar so jih uspeli izslediti. Prijeli so voznika iz Hrvaške in 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce, 19 državljanov Pakistana in državljana Indije so odpeljali na policijsko postajo. Po zaključenih policijskih postopkih so štiri mladoletnike odpeljali v Center za tujce, ostale pa bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom. 37- in 38-letnima državljanoma Hrvaške so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

"Ljudem, ki živijo na obmejnih območjih se zahvaljujemo za vsa prejeta obvestila o sumljivih tujcih in vozilih, saj smo prav z njihovo pomočjo pri svojem delu lahko še bolj učinkoviti. Pozivamo jih, da nas še naprej obveščajo o pojavu sumljivih kombiniranih vozil z zaprtim tovornim delom ali drugih manjših tovornih vozil ob meji. Skoraj vedno pred tovornim vozilom s tujci pelje tudi eden ali več osebnih avtomobilov in ti vozniki prav tako sodelujejo pri sprovajanju. Njihova vloga je, da voznika, ki prevaža tujce, opozarjajo na prisotnost policistov ali opazujejo gibanje policijskih patrulj.

Domačini, ki živijo ob meji na območju Bele krajine, Posavja in na obronkih Gorjancev so že dolga leta naš nepogrešljiv in zanesljiv partner pri zagotavljanju varnosti in varovanju državne meje. Prav oni so tisti, ki odlično poznajo lokalno okolje in znajo najbolje presoditi, kdaj gre za pojav sumljivih vozil ali sumljivih oseb. Tovrstnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje in zagotavljamo, da se bomo še naprej ob vsakem obvestilu odzvali in natančno preverili okoliščine," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Prijeli so jih 19

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli še 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Irana, petimi državljani Maroka, štirimi državljani Alžirije, dvema državljanoma Pakistana in državljanom Libije še niso zaključeni.

Ostal brez lupa

Med kontrolo prometa v Kostanjevici na Krki so policisti okoli 13. ure ustavili voznika avtomobila Volkswagen lupo. Med postopkom so ugotovili, da 67-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,34 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

